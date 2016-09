FOTO: Jelinčič bo plačal Cerarjevemu poslancu, dobil je na obroke

LJUBLJANA – Prvak zunajparlamentarne stranke SNS Zmago Jelinčič mora plačati Draganu Matiću, poslancu vladajoče stranke premierja Mira Cerarja SMC. Tako so se danes za zaprtimi vrati dogovorili na sodišču. Zaradi razžalitve Matića, bivšega direktorja Arhiva RS bo Jelinčič plačal 3000 evrov kazni, ki jo bo odplačal v šestih obrokih. Matić je s poravnavo zadovoljen, Jelinčič pa malo manj.

Pol denarja za otroke?

Znesek, za katerega sta se pogodila, je sicer precej nižji od tistega, ki ga je zahteval Matić, a ta poudarja, da denar ni ključnega pomena. Napovedal je še, da bo polovico zneska dal v dobrodelne namene, najverjetneje za otroke. »Poravnava je zadovoljiva, ne gre toliko za denar, bolj za dejstvo, da je treba za svoja dejanja odgovarjati. V tem primeru je šlo za kaznive ovadbe, ki so imele namen rušiti moj ugled in tudi mojo poklicno kariero, s tem da je bil to le en del sistematičnega preganjanja, ki se je takrat dogajal tako v medijih kot tudi z uporabo poslanskih vprašanj. Name je naslovil več kot 15 vprašanj v šestih letih. Gre za to, da je na koncu treba odgovarjati za kazniva dejanja, verjetno je to tudi opomin vsem drugim, ki bi na ta način želeli koga uničiti medijsko in tudi osebno.«

Matič je še dodal, da se je Jelinčič s svojimi izjavami spravil ne samo nanj, ampak na njegovo družino, še posebej na očeta, za katerega je trdil, da je vodja protiobveščevalne službe nekdanje JLA v Sloveniji. Jelinčič je v enem od poslanskih vprašanj leta 2007 vprašal, ali drži, da je Dragan Matić, sin vodje protiobveščevalne službe nekdanje JLA v Sloveniji, v prejšnjem mandatu vlade predviden za direktorja Arhiva RS, zato da bi na arhiv prenesel arhivsko gradivo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), ga tam pregledal in uničil želeno dokumentacijo.

Jelinčič nezadovoljen, problem vidi v sodstvu

Kljub temu da se je Jelinčič z Matićem pogodil, pa s poravnavo ni zadovoljen. »Nikakor nisem zadovoljen, ampak imam 'poln kufer' Matiča, ki se mi smeji iz druge klopi in mi mežika. Mislil sem, da gre za kakšno drugo zadevo. Zdaj ga bom videl, ko ga bom videl, na TV ga ne bom gledal, ker jaz rad poslušam in gledam pametne ljudi,« je dejal Jelinčič. »Moja napaka je bila, da sem se boril za ohranitev slovenske kulturne dediščine. Postavljal sem celo listo poslanskih vprašanj, ki sem jih naslovil po svojem mnenju na ustrezne ustanove. Seveda je gospod Matić na sodišču dejal, da on ni bil več v službi, sodišče pa ni upoštevalo tega, da se takšne zadeve o uničevanju stvari kujejo že več časa. Namesto da bi tožilstvo, ki je takrat zavrglo moje ovadbe, sprožilo ovadbe proti neznanemu storilcu, se je odločilo za vložitev, da sem jaz krivo ovadil Matiča. Menim, da je šlo za političen napad name, rušenje SNS, rušenje mene. Konec koncev se je to pokazalo, ko so me porinili ven iz parlamenta. Dejstvo je, da me boli, ko se uničuje slovenska kulturna dediščina, in da za to ni nihče kaznovan, kaznovani pa smo tisti, ki na to opozarjamo in nam je do tega, da ostanemo Slovenci, ne pa da nas prodajo levo in desno ter gor in dol.

To pa ni prva kazen, ki jo bo moral Jelinčič plačati Matiću. S priznanjem, da je podal tri krive ovadbe za nevestno delo v službi, si je prislužil enotno denarno kazen 3000 evrov, ki pa jo je že poravnal. »Plačal sem že vse,« je dejal in nadaljeval, da je v našem sodnem sistemu. »Nekateri ne smemo vprašati ničesar, nekateri pa lahko celo kradejo na debelo, pa nihče ni nič kaznovan. To je, kar boli mene in kar boli slovenski narod. Upam, da se bo slovenski narod zbudil in pokazal tem ljudem. Kar se pa tiče sodnega sistema, ne lezemo v čase Jugoslavije, ker je bilo takrat vseeno boljše, ampak lezemo v čase po drugi svetovni vojni, ko je še veljal zloglasni verbalni delikt, da ne smeš povedati, kaj misliš, in opozoriti na napake, to pa se vsak dan kaže v državi, ki je pravzaprav nimamo več.«