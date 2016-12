FOTO: To je vrtoglava cena novega ponija

VELENJE – To je novo kolo Pony! Legendarno kolo so po več letih prenehanja proizvodnje spet začeli proizvajati, danes pa so jih predstavili in začeli ekskluzivno prodajo. V tej bo prek spleta na voljo 500 koles in kar 28 različic.

Prvih 500 koles bodo krasili posebna oštevilčenost in unikatni sedeži Brooks. Predprodaja bo potekala do spomladi, takrat pa naj bi v Ljubljani odprli tudi posebno trgovino, kjer bo mogoče ponije tudi preizkusiti.

Kolesa izdelujejo v Velenju, okvir je iz aluminija, lahko ima fiksno prestavno razmerje, tri ali pet prestav. Vsekakor pa poleg prenovljenega videza v oči bode še nekaj drugega. To je cena.

Za najcenejše kolo Pony classic je treba odšteti 329 evrov, Pony classic s tremi prestavami stane 429 evrov, Ponny classic s petimi pa vrtoglavih 789 evrov. Pony sport ponujajo za 429 evrov.