FOTO: To je Janez Janša zapisal o ministru: Zaudarja 30 metrov naokrog

V slovenskem parlamentu imamo zaposlene (morebiti so krivi celo obiskovalci) , ki slabo ciljajo v straniščno školjko in za seboj potem ne pospravijo. Imamo takšne, ki so jih povezali z belimi črticami , za nov tip pa je poskrbel kar nekdanji premier, zdajšnji poslanec in prvak SDS Janez Janša. Na facebooku je namreč zapisal:

Dokaza za izjavo ni pripel, nekateri njegovi »prijatelji« oziroma všečkarji pa sprašujejo, če je o tem obvestil policijo.

Ministra smo zaprosili za komentar na objavo.