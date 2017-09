FOTO: To je eno od najbolj nenavadnih volišč v Sloveniji. Preberite, zakaj

SELCA PRI PIVKI – Da je bila udeležba volivcev na referendumu o zakonu o drugem tiru precej slaba, že vemo. Smo pa zato v nedeljo okoli 12. ure obiskali eno od najbolj nenavadnih volišč v Sloveniji, kjer vzdušje ni bilo nič kaj turobno, ampak kljub kislemu vremenu prav prešerno. V Selcah imajo namreč volišče kar v eni najbolj priljubljenih in znanih gostiln, v Miranda baru, praktično nonstop odprtem nočnem lokalu, ki je tik ob glavni prometnici mimo Pivke proti Ilirski Bistrici.

Slovita gospa Miranda, po kateri je gostilna že leta 1984 dobila ime, je nekoliko izpregla, lokal vodi njen sin Simon Ostanek. Povprašamo ga, kako to, da imajo volišče kar pri njih in kako jim na referendumski dam uspe uskladiti goste in volivce. »Je bilo pestro,« nas nasmeje in razloži, da so morali pač nočne ptice ob šestih zjutraj nagnati domov, da so lahko do sedmih pripravili prostor za volilno skrinjico in volilno komisijo. »A tu na vasi s tem nimamo nobenih problemov. Opažam pa, da je volilna udeležba precej slaba, medtem ko smo imeli glede gostov zelo pestro poletje.«