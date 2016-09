FOTO: To je človek, ki naj bi bil državo oškodoval za 59 milijonov

LJUBLJANA – V četrtek, 8. septembra, se je na ljubljanskem okrožnem sodišču začela obravnava v tožbi nekdanje Pivovarne Union, ki je medtem prešla v last nizozemskega Heinekena, proti Republiki Sloveniji in zdaj že nekdanjemu šefu urada za varstvo konkurence (UKV) Damjanu Matičiču. Bili smo tam in izvedeli le, da bo proces, ki ga vodi sodnik Djordje Grbović, iz neznanih razlogov preložen na kasnejši datum, menda na prihodnji mesec.

Odgovore, zakaj, smo iskali pri tožniku, kjer pa so redkobesedni: »Veseli smo, da se je postopek, po katerem vprašujete, po dolgem času začel. Verjamemo v upravičenost tega. V Pivovarni Laško Union ne komentiramo sodnih postopkov, dokler niso zaključeni.«

Če bo postopek stekel, se Matičič, bivši šef urada za varstvo konkurence (UVK) in pomočnik svojega predhodnika Janija Soršaka, lahko v zgodovino Slovenije zapiše kot najdražji državni funkcionar. Pred tremi leti je vrhovno sodišče ugotovilo, da je bila njegova odločba, s katero je skupini Pivovarna Laško leta 2011 prepovedal razpolaganje z delnicami, nezakonita. Ker Pivovarna Laško zaradi tega ni mogla prodati Mercatorja, so že leta 2011 proti državi in Matičiču vložili več tožb. Z državnega pravobranilstva, ki v omenjenem sporu zastopa državo, so takrat sporočili, da Pivovarna Laško zahteva odškodnino 21,8 milijona evrov, Radenska 6,2 milijona evrov in Pivovarna Union 31,3 milijona evrov. Skupaj torej 59,3 milijona evrov brez zakonsko določenih zamudnih obresti. Ta znesek pomeni razliko med tedanjo, Agrokorjevo, ponujeno ceno za delnico Mercatorja (221 evrov) in ceno delnic na borzi po izdanem sklepu UVK­.