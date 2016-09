FOTO: To je človek, ki je dobil Cviklovo bajno plačano službo

LJUBLJANA – Milan M. Cvikl je od letos že nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča, saj se mu je 6. maja iztekel šestletni mandat, 7. maja pa ga je na tem delovnem mestu nadomestil Samo Jereb. Gre za univerzitetnega diplomiranega ekonomista s pridobljenim izpitom za preizkušenega državnega revizorja. Zaposlen je bil na Računskem sodišču Republike Slovenije, sprva devet let kot vrhovni državni revizor, kasneje kot namestnik predsednika. Po podatkih, dostopnih v slovenskih medijih, je delovno mesto njegovemu predhodniku Cviklu prinašalo plačo okoli 22.000 evrov.

Finančne težave visoki mesečni plači navkljub

Toda kljub (če upoštevamo slovenske razmere) bajnemu zaslužku se je nekdanji poslanec SD znašel v nezavidljivi finančni situaciji . Poročali smo namreč o njegovi poravnavi s podjetjem Klajder, ki mu dolguje, tako je razvidno s spletne strani sodišča, 52.420,62 evra, ker ni plačal izvajalcev, ki so delali v njegovi novi nepremičnini, vili v Ljubljani, ki naj bi se imenovala Bela grajska vila Jera. A zemljiška knjiga razkriva, da je prav ta nepremičnina Cviklov veliki problem, saj je obtežena s hipotekami z neposredno izvršljivostjo. To pomeni, da lahko Cvikl, če obrokov ne bo odplačeval, hitro ostane brez nje. Izpis iz zemljiške knjige razkriva, da pri Banki Koper odplačuje kar dva kredita za ljubljansko vilo , katere neodplačana prenova ga je pripeljala sodnico (kredita za 500.000 in 150.000 evrov).

Cvikl že išče službo v Sloveniji, v začetku leta se je namreč potegoval za funkcijo viceguvernerja Banke Slovenije, a neuspešno, njegov nekdanji šef Borut Pahor ga je iz tekme izločil.