FOTO: Jaslice v gostilni za nebogljene otroke

TREBNJE –• »Imam vse in ne potrebujem nič, lahko pa pomagam drugim,« je svoj razlog, zakaj je letos že drugič jaslice dobrodelno obarval, pojasnil Martin Meglič, ki ima v Trebnjem znano gostilno, ta si ugled utrjuje tudi s prireditvami, kot so sekanje pirhov, salamijada in martinovanje.



Že lani je decembra pripravil jaslice in obiskovalce pozval, da lahko darujejo za dober namen. »Tako smo zbrali več kot 600 evrov za Zalo Hrastar s Poljan pri Mirni Peči, ki jo je zaznamovala cerebralna paraliza in se je odpravila na operacijo v Ameriko. Tokrat pa bomo zbirali denar za Humanitarno društvo Taja, ki ima sedež v Medvedjem selu pri Trebnjem,« je nadaljeval Trebanjec.



Taja premagala bolezen



Društvo je pred desetletjem ustanovila Suzana Vencelj, ki je pred 15 leti postala mama Taji, deklici, za katero zdravniki niso imeli dobrih obetov. Napovedovali so ji, da ne bo hodila, da ne bo govorila, da bo morda prizadeta, med porodom je namreč utrpela možgansko poškodbo zaradi pomanjkanja kisika. A tako deklica kot tudi njena mama sta dokaz, da trud obrodi sadove, le boriti se je treba, se učiti in vaditi. Najstnica s cerebralno paralizo dokazuje, da je tudi nemogoče včasih mogoče.



S Suzanino prvorojenko se je rodilo tudi Humanitarno društvo Taja. Suzana, vzgojiteljica po izobrazbi, je namreč pri vzgoji hčerke pridobila dragoceno znanje in izkušnje, v društvo pa je vključila še druge strokovnjake. »Naša organizacija želi predvsem izboljšati kakovost življenja otrok s posebnimi potrebami in njihovih staršev. Z organiziranimi predavanji, srečanji in terapijami, na katerih si družine s podobnimi problemi medsebojno pomagajo, se otroci lahko družijo s sebi enakimi in tako pridobivajo samozavest, skupaj se tudi veselijo doseženih uspehov,« je zapisano na spletni strani društva.



Takšne aktivnosti so povezane s stroški, pri čemer želi pomagati prav Meglič, ki se tudi sicer aktivno vključuje v družbeno življenje v domačem okolju, je namreč gasilec, vinogradnik, lovec, tudi glasbenik v ansamblu Suha solza. Jaslice je postavil na teraso, ki je pozimi ne uporabljajo. V postavitev je vložil 36 ur dela. Z veliko skrbnostjo je nabiral mah, kar 16 različnih vrst ga je, nosil na kup zanimive veje, drevesne gobe in se še posebno posvetil postavitvi, saj se jaslice raztezajo na 16 kvadratnih metrih. Napeljal je vodo, elektriko, pohvali se, da so mu pri opremljanju z različnimi predmeti pomagali nekateri obiskovalci. Več kompletov figur je dobil, letos celo 83 let stare, s katerimi ga je razveselil gost.



Družinska gostilna



Jaslice si pridejo ogledat tudi družine. »Saj sploh ni pomembno, ali kaj spijejo, me pa veseli, če prispevajo kaj drobiža za dober namen. Tudi zaposleni damo decembra vso napitnino v puš'co,« poudari Martin, ki je gostilno z 38-letno tradicijo prevzel od staršev, očeta Antona, ki je bil mesar, in mame Justine, kuharice po profesiji. Ko so imeli starši tehnični prevzem gostilne, so jima inšpektorji namignili, da bosta kakšno klobaso pa že naredila, in tako je nastala gostilna, ki je začela z malicami, danes pa je tu mogoče dobiti različno hrano, tudi kosila in jedi po naročilu. »Zdaj tudi klobase sam delam. Prej sem očetu pomagal in se učil, potem je oče pomagal meni, zdaj pomaga že moj sin,« se nasmehne Martin, ki ima pravo družinsko gostilno, v delo katere so vpeti vsi domači, tako njegovi starši kot žena Marija ter sin in hči, imajo pa tudi tri zaposlene.



Jaslice bodo na ogled do svečnice, torej 2. februarja, v Humanitarnemu društvu Taja pa se veselijo, da bodo lahko s prostovoljnimi prispevki pomagali še več otrokom in družinam, ki takšno pomoč nujno potrebujejo.