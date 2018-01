FOTO: Janez sit, črne gradnje cele?

VINJE PRI MORAVČAH – »Želim si le enakopraven dostop do svojih nepremičnin. Ta cesta, po kateri se danes ne moreš več voziti, je edina varna za ves promet,« pove uvodoma Janez Urankar. Gre za okoli 150 metrov dolg odsek vzpenjajoče se makadamske ceste, ki na desni strani, gledano v smeri vožnje proti Urankarju, meji na strm travnik in pod njim na domačijo Pergarjevih.



Opozarja, da je cesta (na sliki 1 je črtkano označena) v zemljiški knjigi še vedno opredeljena kot javno dobro in da na njenih nekaterih delih stojijo objekti, ki ne bi smeli. Prepričan je, da gre za črne gradnje. Moravška občina, kot nadaljuje, bi morala najprej opraviti nalogo pri Pergarjevih, da bi ti odstranili tiste dele stavb, ki stojijo na cesti, ne pa da je občina kategorizirala cesto, ki gre po njegovem zemljišču, in mu ponudila odkup dveh parcel, katerih solastnik je (na sliki 2 so obarvane s temno zeleno barvo). Če ponudbe ne sprejme, bo razlaščen.

