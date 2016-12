FOTO: Izkoristili Kekca! Slovenci so v Avstriji nezaželeni

MARIBOR – Mariborčani v Lipnici in Gradcu so opazili plakate, ki opozarjajo na prikrito nevarnost Slovencev, ki delajo v sosednji Avstriji. Kot poroča portal lokalec.si, boste na njih videli prijaznega Kekca, ki ga je leta 1963 upodobil Velemir Gjurin, in ravno on naj bi skrival prave namene, kot so uničenje avstrijske kulture, prevzem njihovih služb in polastitev njihovih žensk.

Medtem so pri časniku Večer fotografijo že posredovali avstrijskemu veleposlaništvu, kjer pa so jim odgovorili: »V povezavi s posredovano fotografijo plakata, ki ga je, kot navajate, bralec opazil na avstrijskem Štajerskem, sporočamo, da smo zelo presenečeni in da tovrstne akcije najodločneje obsojamo. Veleposlaništvo je na podlagi vašega sporočila nemudoma obvestilo pristojne organe v Avstriji. Zadeva toliko bolj preseneča, ker je prav minuli petek v Gradcu potekalo tretje zasedanje skupnega odbora Slovenija-Štajerska. Tam je bilo še enkrat poudarjeno izvrstno čezmejno sodelovanje. Plakat tako nima popolnoma nič opraviti z realnostjo.«

Kdo je avtor plakata, (zaenkrat) še ni znano.

Ste tudi vi opazili kaj spornega? Kontaktirajte nas.