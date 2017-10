FOTO: Iz mondenega Saint-Tropeza na pošto po sodbo

Videti je bilo sanjsko. Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjan Verbič se je pravkar vrnil iz mondenega Saint-Tropeza, ob prihodu v domovino pa ga je čakalo presenečenje. Pošta z nič kaj prijetno vsebino. Višje sodišče v Ljubljani je nedavno potrdilo prvostopenjsko sodbo Verbiču, ki je bil obsojen na osemmesečno pogojno zaporno kazen zaradi zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane. Proces je sicer trajal »zgolj« sedem let.

Dejstvo, da sem kot edini (!) doslej obsojen zaradi zlorabe notranjih informacij, veliko pove predvsem o pravnem sistemu.



Verbič je predsednico sveta vseslovenskega združenja Janjo Žlogar Piano nemudoma seznanil, da je bil obsojen zlorabe notranjih informacij, in svetu ponudil odstop. Vendar ga to – po Bulvarjevih neuradnih informacijah – ni oviralo, da je te dni menda ne bo spet mahnil na še en potep, uradni in koristen, kot nemalokrat rad poudarja, tokrat na Švedsko.

Saint-Tropez je resda izgubil veliko nekdanjega sijaja, a še vedno premore obilo ekstravagance ter hedonističnega in dekadentnega duha, ki neredko meji na kič. Je pa bržkone hudo nenavadno za marsikoga, ki se vrne iz tako mondenega mesta, z obiska v poletni rezidenci izvršnega direktorja Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance) Guillauma Pracha, doma pa ga pričaka obvestilo sodišča, ki ga obsoja na osem mesecev pogojne zaporne kazni.

»Dejstvo, da sem kot edini (!) doslej obsojen zaradi zlorabe notranjih informacij, veliko pove predvsem o pravnem sistemu in režimu v Republiki Sloveniji ter vzvodih discipliniranja redkih, ki se še drznejo upreti spornemu ravnanju odtujene oblasti ter interesom vplivnih mešetarjev s premoženjem in kapitalom, ustvarjenim skozi generacije,« povzemajo v VZMD Verbičeva stališča.

Je pa v krogih blizu Verbiča nemalokrat slišati, da si je prav na račun združenja, ki ga je – roko na srce – sam ustanovil, ogledal precejšen kos sveta, saj skoraj ni celine, na katero ne bi potoval na uradne obiske, s katerih je poročal o »tesnem sodelovanju« med vseslovenskim združenjem in katero koli že organizacijo ali združbo, s katero se je srečal sam ali delegacija, s katero je potoval.

8 mesecev pogojne zaporne kazni so odmerili sodniki Verbiču.



Zanimivo pa je, da so že lani David Nabergoj, predsednik uprave, in Danilo Kobal ter Matic Majcenovič, člana uprave Mlinotesta, na okrožno sodišče v Ljubljani vložili zasebno tožbo proti njemu zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve.

Tožbo so vložili, ker je, kot navajajo, Kristjan Verbič prek medijev s svojim ravnanjem povzročil veliko moralno pa tudi materialno škodo njim in podjetju Mlinotest, in predvsem tudi zato, ker želijo preprečiti nadaljnjo škodo.

Vlagatelji zasebne tožbe so za zaščito podjetja, ki ga vodijo, Kristjana Verbiča tudi javno opozorili, da z neresničnimi in zlonamernimi izjavami škoduje ugledu in dobremu imenu podjetja Mlinotest in da bodo za preprečitev večanja škode sprožili ustrezne pravne postopke.