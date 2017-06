FOTO: Iz Bele krajine želijo osvojiti ves svet

Bela krajina ima potencial, ljudje na tem koncu sveta so prijazni, prijetni, bistri in sposobni. Na srečo so se v zadnjih letih ognili kompleksa manjvrednosti in oddaljenosti od (namišljenega) centra države. Mlada ekipa, zbrana v Črnomlju, pa je naredila po nekaterih ocenah najboljši aktivni stol na svetu.



S tem se ne mislijo zadovoljiti. Ideja je, stol je ugledal luč sveta, zdaj je treba iz tega narediti globalno zgodbo, del cekinov pa vložiti v nadaljnji razvoj. Pot je prava, cilj pa v njihovih glavah. »To je aktiven stolček Mushy,« nam uvodoma pove Mateja Vrščaj, 29-letna družboslovka, ki je pri projektu združila moči s partnerjem strojnim inženirjem, 29-letnim Sebastjanom Štarklom, tri leta mlajšim arhitektom Tomažem Aupičem ter priznanim inovatorjem Borisom Pfeiferjem.



Korak naprej od žoge



Njihov stol je v svetu posebnež – predvsem zato, ker je nadgradnja terapevtske žoge za sedenje. »Ampak je lok gibanja krajši, kar omogoča boljše in kakovostnejše gibanje. Pri žogi je treba na primer paziti, da ima vseskozi primeren tlak. Teh skrbi pri stolu ni,« nadaljuje Mateja. Bistvena je patentirana konstrukcija s krogelnim zglobom na sredini, premore pa ravno pravšnjo amplitudo, ki skrbi za pravilno držo in razvoj hrbtenice. To je pomembno predvsem za otroke med 2. in 8. letom starosti.



Pametna izbira trga Sebastjan je v teh dneh na Švedskem, kjer stol predstavlja potencialnim strankam, distributerjem. »Naš ultimativni cilj je, da bi se ljudje ob nakupu aktivnega stola odločili za nas. Pot bo sestavljena iz počasnih korakov. Na to me opozarjajo tudi švedski podjetniki. Počasi se daleč pride, potrebuješ pa jasen cilj,« še doda Sebastijan, ki v teh mesecih poleg evropskega trga raziskuje tudi tiste zunaj stare celine. Sprva se bodo lotili držav, ki so bolj dojemljive za aktiven življenjski slog in imajo višji standard. Da si bodo lahko njihov stol tam tudi privoščili, saj stane 247 evrov.



Pohvalno se je o stolu izrazila tudi utemeljiteljica Pedokinetike® dr. Andreja Semolič. V svojem holističnem centru je razvila celostni koncept na razvoj gibanja otroka. Strokovnjaki pravijo, da sedenje ni zdravo. Temu naši belokranjski sogovorniki prikimajo, a v isti sapi dodajo: če že moramo sedeti, dajmo na pravem stolu. »Prav je, da začnemo pri otrocih. Boljša je preventiva kot kurativa,« opozori Mateja. »To je stol, ki izboljšuje držo, koncentracijo in ravnotežje,« še poudari sogovornica.



Slovensko znanje



Novembra lani so se pojavili v javnosti, prvo serijo stolov so prodali, naročil ne manjka. Izbrani so bili tudi na zadnjem sejmu Ambient med top idejami, ponosni pa so, ker so pri proizvodnji združili slovensko znanje. Mushy je nastal s pomočjo štirih razvojnih dobaviteljev – Tapetništva Mezgec iz Hrušice, kovinskih delov LKK iz Velenja, lesenih delov Venc iz Knežaka in certificirane umetne trave M-ideas iz Italije. Posamezne sklope sestavlja podjetje Moba iz Semiča. »Tako imamo vso zalogo tudi na dosegu roke,« nadaljuje Mateja, ki prizna, da so imeli do lani poleti do pozne jeseni precej dela, da so našli primerne dobavitelje, ki skrbijo, da jih niti večja naročila ne ustavijo.



Zavedajo se, da družba morda še ni povsem pripravljena na v Sloveniji patentirano in zaščiteno inovacijo. »Veste – to je približno tako kot z električnim avtom danes. Obstajajo, redki ga imajo, a to je prihodnost. Bo pa potreben klik v glavi,« slikovito dodaja Tomaž. »Tudi ni naključje, da smo se odločili za stol v barvi mušnice. Otroci v tej prvi fazi razvoja potrebujejo kontraste, mušnica pa je idealna za to,« še opozorijo.