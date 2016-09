FOTO: Invalidni izumitelj na protest v pasjo uto

SLOVENSKE KONJICE – Vsak kraj v Sloveniji ima kakšnega posebneža, ki nekoliko izstopa iz povprečja in se nekako ne vklaplja povsem v naše okolje. Eden takih je Danilo Voler iz Slovenskih Konjic. Januarja se bo srečal z abrahamom, že od otroštva pa so ga zanimali tehnologija, predvsem elektronska, izumi in poskusi, vedno je poskušal kaj izumiti oziroma priti do nečesa novega. Žal pa je njegovo življenje močno zaznamovala tudi bolezen – epilepsija, zaradi katere, kot pripoveduje, se ga ljudje kar malo bojijo. Ima namreč takšno obliko, da se med napadi precej nenavadno vede, zato mnogi mislijo, da je pijan. Že leta okoli vratu nosi pasjo ovratnico, vendar iz zdravstvenih razlogov – ugotovil je namreč, da so epileptični napadi z njo blažji. Seveda mu zdravniki ne verjamejo, nekateri so celo precej zgroženi nad njegovo terapevtsko metodo, a najpomembneje je, da pri njem deluje. Bolezen pa ga ni ustavila pri njegovem ustvarjanju. A zdaj, ko mu je po dolgih letih poskušanja uspelo izdelati napravo, s katero bi se dalo pridobivati neomejene količine goriva iz morske vode in jo zaradi tega pri njem doma imenujejo kar naprava prihodnosti, je prav jezen na našo državo, saj mu ne dovoljuje njenega razvoja.

