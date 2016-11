FOTO: Idrijske zobce je ponesla v svet

IDRIJA – To je edina tovrstna šola na svetu, ki od ustanovitve deluje neprekinjeno. Izobraževanje v veščini klekljanja idrijske čipke je glavno poslanstvo šole, hkrati pa devet zaposlenih opravlja še mnogo študijskih, ustvarjalnih in promocijskih dejavnosti za ohranjanje in razvoj idrijske čipke. Čipkarska šola Idrija zadnjih 30 let deluje kot poslovna enota Gimnazije Jurija Vege Idrija.



Zgodovina Idrije je močno povezana z razvojem rudnika živega srebra, v kraju pa je bilo močno razvito tudi izdelovanje ročno klekljanih čipk. Začetki izdelovanja čipk na Slovenskem segajo v 16. stoletje. O njihovi razširjenosti in izdelavi na gradovih pričajo freske v nekaterih cerkvah, na primer v Crngrobu in pri sv. Primožu nad Kamnikom. O tem leta 1689 poroča Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske. Najstarejši pisni vir, ki izpričuje to obrt v Idriji in okolici, je iz leta 1696, govori pa o čipkah in njihovih izdelovalkah.



Klekljarsko znanje se je v glavnem širilo kot izročilo iz roda v rod. Pomembno prelomnico na področju prenašanja znanja pomeni uvajanje organiziranega poučevanja klekljanja v obliki tečajev in šol. Postopoma so se v Idriji razvili vzorci in tehnike, ki so čipki dali poseben pečat.



Prva učiteljica in ustanoviteljica čipkarske šole v Idriji je bila Ivanka Ferjančič. Rodila se je 21. decembra 1850 v Idriji očetu Jožefu in materi Jeri kot tretja od petih otrok. Tu je tudi obiskovala ljudsko šolo in jo opravila z odliko. Zaradi nadarjenosti in veselja do klekljanja je na priporočilo pristojnih oblasti odšla na južno Tirolsko v Proveis v zasebno čipkarsko šolo. Tu je delovala tudi kot odlična in med učenkami zelo priljubljena učiteljica.

