FOTO: Huda ura zaradi poplav, avto obtičal sredi hudournika

LJUBLJANA, PLAVJE – Še tretji zaporedni konec tedna v novembru so bile v Sloveniji visokovodne razmere , so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Tokrat so reke poplavljale na običajnih poplavnih območjih na več mestih po državi, najbolj izpostavljeno pa je bilo porečje Vipave. Težave so ponovno povzročale tudi meteorne in zaledne vode.

Od sobote do ponedeljka je padlo od 40 do 140 mm padavin, krajevno tudi več. Obilne padavine so na že namočenih porečjih povzročile hiter porast rek. V drugem delu noči na soboto so se najprej razlile Vipava in nekatere reke na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. V soboto dopoldne in čez dan so naraščali pretoki rek predvsem na zahodu in severozahodu države ter v osrednji Sloveniji. Močno so narasle in ponekod poplavile reke na Goriškem, zlasti v Goriških brdih, prav tako so narasle reke v celotnem Posočju. Ponekod so razlivale tudi nekatere manjše reke na Gorenjskem.

V noči na nedeljo in v nedeljo so se razlivale Vipava, Ljubljanica, Krka, Kolpa in Sava v Zasavju, ki je v nedeljo zjutraj na Jesenicah na Dolenjskem dosegla pretok 2069 m3/s. V manjšem obsegu so se razlivale tudi nekatere manjše reke na Dolenjskem in v Suhi krajini. Ljubljanica in Krka sta se na običajnih mestih razlivali tudi v ponedeljek.

Obtičal sredi hudournika

Poplave in razlivanje rek so preglavice povzročale tudi gasilcem, ki so minuli vikend imeli polne roke dela. V noči na ponedeljek so gasilci PGD Hrvatini posredovali kar štirikrat, dvakrat v Plavjah, enkrat v Kolombanu in enkrat v Strunjanu, nam je sporočil bralec, ki nam je poslal tudi zgornje fotografije.

Med tem so pomagali tudi osebi, ki je z avtom obtičala v hudourniku sredi ceste, kjer je voda odnašala veje in vse, kar je pobrala z dvorišč.