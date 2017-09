FOTO: Hrvaški sodnik ogoljufal Slovenke?

LAŠKO – Bučno in pisano je bilo minuli konec tedna v Laškem, kjer se je odvijalo evropsko prvenstvo mažoret. Za marsikoga prava paša za oči, Laško pa je gostilo kar približno 1600 mažoretk iz devetih držav, in sicer Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Francije, Hrvaške, Romunije, Slovenije in Srbije. Ene so bile v rdečih, druge v roza, tretje v rumenih, četrte v rumeno-zelenih in raznih modrih odtenkih uniform z dodatki bele, zlate ali srebrne barve. Največ jih je v rokah vrtelo palice, druge so visoko v zrak dvigovale pompome, ki so tudi nepogrešljiv navijaški rekvizit, pa tudi mace, ki so podobne predvodniški godbeni palici, prav vse pa so že na predstavitvi izvedle všečen šov program. Največ mažoretnih ekip je bilo naših, in sicer iz Dobove, Liboj, Laškega, Radeč, Trebnjega, Sevnice, Novega mesta, Kamnika in Šentjanža, pa tudi iz sosednje Hrvaške, saj smo videli mažorete iz Zagreba, Zadra in celo z nekaterih otokov, denimo Ugljana. Prvi dan evropskega prvenstva so potekali uradni treningi, drugi dan so mažorete že tekmovale v neformacijah, solo in v paru, medtem ko sta bili sobota in nedelja rezervirani za tekmovanja skupin v paradi in figurativi.



»Celotno tekmovanje je bilo sestavljeno iz štirih disciplin: palica, pompomi, mace in šov. Mace imajo najpogosteje v rokah Francozinje in Črnogorke, Romunke so vodilne v tekmovanju s pompomi, Čehinje v šov disciplini, slovenske mažorete pa večinoma tekmujejo s palicami in nekaj tudi s pompomi,« razloži Sabina Seme, mentorica laških mažoretk. Letošnje evropske prvakinje pa so na koncu postale zagrebške mažorete, in to v vseh starostnih kategorijah. In tudi skupno, v paradi in figurativi, so bile Zagrebčanke prve, Radečanke druge, Laščanke pa tretje.



