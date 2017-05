FOTO: Hrčkal, slišal glasove, pa zastopal državo

KOPER, LJUBLJANA – Nekdanji veleposlanik Slovenije v Madridu Peter Reberc je izvedel, da je pogorel z odškodninskim tožbenim zahtevkom, s katerim je od države zaradi po njegovem nezakonitega pregleda španske rezidence zahteval 75.000 evrov. Na delovnem sodišču v Kopru pa včeraj obrnjena zgodba; država v imenu ministrstva za zunanje zadeve od Reberca terja mastno odškodnino. Na razpravi je bila odmevna predstavitev izvedenskega mnenja psihiatra Dragana Terziča. Po njegovem mnenju je pri diplomatu že od sredine 90. let prisotna psihiatrična motnja, ki mu jo je zaradi nadpovprečne inteligence uspelo prikrivati, ob nastopu funkcije veleposlanika pa te službe sploh ni bil sposoben opravljati.



Občutek, da te zasledujejo



Pravobranilci očitajo Rebercu neupravičeno uporabo proračunskega denarja. V času veleposlaniškega mandata naj bi od februarja 2007 do avgusta 2010 za domnevne potrebe rezidence na veliko nakupoval in nabavil 77 cedilnikov, 1800 kozarcev, 100 zajemalk, 1805 žlic, 1607 vilic, 107 izvijačev, 11 sekir, po pet macol in vrtalnih strojev, 12 alarmnih naprav, 79 senzorjev in detektorjev, za 4700 evrov žarnic, devedeje s filmi Montyja Pythona, skupine britanskih komikov, ter celo glodavca – puščavskega skakača.

