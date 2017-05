FOTO: Hišo so jima prodali zaradi 360 € dolga

MURSKA SOBOTA – Pri nas verjetno ni človeka, ki še ne bi slišal za primer Zorana Vaskrsića iz Litije: pred leti so mu na dražbi prodali hišo, ker ni poravnal borih 124 evrov. Ker mu ni uspelo priti do pravice na naših sodiščih, bil je na okrajnem, vrhovnem in ustavnem, je šel ponjo na Evropsko sodišče za človekove pravice. V Strasbourgu so ugotovili, da je Slovenija kršila prvi člen prvega protokola Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o zaščiti pravice do lastnine. Država bo morala Vaskrsiću plačati 77.000 evrov odškodnine za materialno, 3000 evrov za nematerialno škodo in 5000 evrov za povračilo stroškov. Pritožba na evropsko sodbo ni mogoča.



Sodniški tekoči trak



Vaskrsićeva zmaga, Slovenija mu bo plačala iz našega, davkoplačevalskega denarja, je vzbudila upanje številnih trpinov, ki so jim sodniki zaradi malenkostnih dolgov prodajali domove kot po tekočem traku. Pravzaprav mnogi sodniki, ne da bi se pomujali preverjati dejstva, v sodbo samo prepišejo upnikov zahtevek.



Tako so ravnali tudi v primeru 43-letnega Boštjana Antolina (in njegove zdaj že pokojne mame Marjete Horvat) iz Murske Sobote. Čeprav sta dolgovala vsega 360 evrov, jima je sodišče za 37.000 evrov prodalo nepremičnino (hišo, vrt in sadovnjak), po Antolinovi presoji sicer vredno najmanj 100 tisočakov. Uradno ocenjena vrednost 70 let stare 80 kvadratnih metrov velike hiše in drugih nepremičnin je znašala 70.000 evrov. Na prvi dražbi februarja 2011 ni bilo kupcev, na drugi so kot izklicno ceno postavili 35.000 evrov. Za 2000 evrov več jo je kupilo podjetje Mapros iz Podolnice pri Horjulu. Sodišče je s kupnino poplačalo terjatev banke Raiffeisen v skupnem znesku 22.345,35 evra – toliko so si sami izračunali – in plačalo davek na promet z nepremičninami. Preostanek kupnine, nekaj manj kot 8000 evrov, je sodišče nakazalo na cesto vrženima mami Marjeti, umrla je januarja lani, in sinu Boštjanu.

