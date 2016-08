FOTO: Groza na urologiji: jogiji prepojeni s človeškimi tekočinami

LJUBLJANA – Tragedija v izolski bolnišnici, v kateri je 70-letni bolnik Darko Gregorič ustrelil svojega zdravnika, urologa Luisa Guillerma Martineza Bustamanteja in dva policista, je v javnosti odprla številna vprašanja. Nekateri menijo, da je krvniku prekipelo zaradi zdravstvenih razmer, ki v naši državi niso ravno rožnate.

Tako vsaj dokazujejo fotografije urološkega oddelka v ljubljanskem kliničnem centru, ki krožijo po facebooku. »Sam poznam stanje urološkega oddelka UKC Ljubljana, kjer je stanje katastrofalno. V sobi za tri so štiri postelje kljub temu, da je bila ena soba prazna (verjetno zaradi »šparanja«) in nabira se kamen. Ročico za tuš je bilo potrebno oviti z lepilnim trakom, ker je razpadla. Najbolj nemogoče pa so postelje. Na že tako kratkih posteljah so nameščeni še krajši jogiji, prepojeni s človeškimi tekočinami). Aja, ker primanjkuje brisač, dobiš za brisanje kar prevleko od vzglavnika. Sedaj pa presodite sami, kam pluje naša država, naprej ali nazaj. Mogoče pa nam ministrica poda kakšno pojasnilo. Aja, če pa slučajno ostanete v liftu, ki se kvari najmanj desetkrat na dan, pa potegnite doma izdelano kovinsko ročico.«

Tako je stanje na omenjenem oddelku opisal Dušan, njegovo objavo pa je delilo nekaj sto Slovencev, ki nad razmerani na urologiji zmajujejo z glavami …

Ste tudi vi opazili kaj podobnega? Pišite nam in nam pošljite fotografije.