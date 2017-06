FOTO: Grizel in praskal, do čebelic ni mogel

KOKRA – Minuli teden smo iz doline Kamniške Bistrice poročali o medvedu, ki se je lotil čebelnjaka, iz doline Kokre je prišla vest s podobno vsebino. Medved – morda celo isti, ki se je lotil čebelnjaka v Kamniški Bistrici – je prišel čisto do hiške v Kokri. Ta vas velja za najdaljšo v Sloveniji, saj je med hišo na začetku in tisto koncu vasi nanizanih kar 11 kilometrov in še 200 metrov. No, pred nekaj dnevi se je medved lotil čebelnjaka, prislonjenega k hiški, v kateri živi 89-letna Francka Štular.



»Pozno ponoči je bilo še vse v redu, ko pa sem se zjutraj zbudila, sem videla razdejanje. Tako sem se ustrašila! Ti prekleta ž'val, ti!« pristna gorenjska beseda kar malce uide Francki, ko začne pripovedovati o medvedovem nočnem obisku. Vnuki so ji nekoč prinesli napis Pr' mam Franck, zato njeno, s temnim lesom obdano domovanje od zunaj malo spominja na kakšno od prijetnih planinskih postojank. In čeprav je čebelnjak naslonjen na hiško, sogovornica nepovabljenega gosta – k sreči – ni ne videla ne slišala, saj je tudi tisto noč odložila slušni aparat.

