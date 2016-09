FOTO: Gospa, saj vam pa samo četrt srca dela!

VRHNIKA – Mnogi jo poznajo kot najboljšo barmanko v Sloveniji in vodjo znane ljubljanske slaščičarne Lolita, le redki pa vedo, da energična in odločna 47-letnica že trinajst let živi z zelo težko srčno boleznijo, ki je izbruhnila med njeno nosečnostjo in zaradi katere je malo manjkalo, da bi umrla. Nihče tudi ne bi niti pomislil, da je bila že invalidsko upokojena, a se je z neverjetno voljo do življenja nekako izvlekla iz tega zanjo povsem nesprejemljivega statusa. A tako kot invalidsko komisijo je skoraj mrtvi Vrhničanki uspelo prepričati celo svoje obolelo srce, da ji omogoča polno življenje, zaradi katerega jo občudujejo vsi, ki jo poznajo, tudi njeni zdravniki. Tako poleg Lolite vodi še dva lokala iz skupine Kaval Group, je zelo aktivna barmanka in osvaja številna odličja, trenutno se pripravlja za odhod na svetovno prvenstvo barmanov v Tokiu. Predvsem pa je skrbna mama 12-letnemu Tianu in v prostem času vse bolj navdušena planinka in ljubiteljica potovanj. In vse to s srcem, ki dela le s četrtino moči, in s pomočnikom – srčnim spodbujevalnikom.

