FOTO: Gorski zdravniki  kličejo na pomoč

Potem ko nas je obnorela serija Gorski zdravnik, smo se vprašali, ali imamo tudi v Sloveniji kakšnega, ki bi vsaj malo spominjal na televizijskega. Toda v naših idiličnih gorskih vasicah zdravnikov sploh ni ali pa so pacientom na voljo samo enkrat na teden, kot na primer na Jezerskem in v Mojstrani. Edini, ki bi jih pri nas lahko imenovali gorski zdravniki, so 15 prostovoljcev letalcev, ki popolnoma brezplačno in v svojem prostem času rešuje življenja v sklopu Gorske reševalne zveze Slovenije. Pogovarjali smo se s tremi.

Po službi še nočno reševanje

Če se televizijskemu gorskemu zdravniku lahko samo čudimo, kako zmore biti vse od zdravnika v ordinaciji do gorskega reševalca, pilota helikopterja in kirurga ter za nameček še psihiater in socialni delavec, je prim. dr. Iztok Tomazin še mnogo več od tega. Je namreč direktor Zdravstvenega doma Tržič, specialist družinske in urgentne medicine, osebni zdravnik številnim pacientom, v prostem času pa tudi zdravnik helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) in prostovoljni zdravnik letalec Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Ter še alpinist, jadralni padalec...

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.