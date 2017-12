FOTO: Gneča pred prazniki: na Obrežju še vedno večkilometrski zastoji

LJUBLJANA – Promet proti meji s Hrvaško je še vedno zelo povečan . Občutno se je sicer skrajšal zastoj na dolenjski avtocesti med cestninsko postajo Drnovo in mejnim prehodom Obrežje. Dopoldne je bila kolona čakajočih vozil dolga tudi do 20 kilometrov, v popoldanskih urah pa se je skrajšala na »le« osem kilometrov.

Na dolenjski avtocesti med cestninsko postajo Drnovo in mejnim prehodom Obrežje je kolona dolga devet (9) kilometrov. Voznikom, namenjenim na Hrvaško proti Zagrebu, priporočajo uporabo mejnih prehodov Metlika ali Vinica, ki sta trenutno manj obremenjena.

Tudi čakalna doba za prestop meje na mejnem prehodu Obrežje je v popoldanskih urah precej krajša kot dopoldne, in sicer dve uri, medtem ko so morali vozniki zjutraj in čez dan čakati tudi do pet ur na prestop meje.

Čakalne dobe za prestop meje so tudi na mejnih prehodih Slovenska vas in Rigonce, kjer vozniki za vstop v Hrvaško čakajo eno uro oz. 30 minut. Na Prometno-informacijskem centru tako voznikom, namenjenim na Hrvaško proti Zagrebu, priporočajo uporabo mejnih prehodov Metlika ali Vinica, ki sta danes manj obremenjena.

Ob tem na prometno informacijskem centru voznike opominjajo, naj v zastoju vedno pustijo dovolj prostora za nemoten prehod intervencijskih vozil. Zjutraj je pomoč reševalcev potreboval bolnik v koloni proti Hrvaški, a se reševalci niso mogli prebiti do njega. Reševalcem so pomagali policisti, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.