FOTO: Glasbenika zadeli rak, dve kapi in smrt očeta

STARA GORA – Decembra lani smo v Slovenskih novicah pisali, da je Roman Jug, vokalist in besedilopisec, pomembno ime slovenske plesne glasbe v 90. letih, prejemnik platinaste in zlate plošče za vseslovenski glasbeni projekt Hitomanija, zbolel za rakom. Operirali so ga 8. novembra 2016, mu odstranili mandlje, ki so bili maligni, 52 bezgavk ter del organov v ustni votlini.



Življenje piše svoje zgodbe, pretresljive in pogosto nepravične, tako je Romana le sedem mesecev po diagnozi, 21. maja dopoldne, zadela močna možganska kap. Dvakrat. Prvič doma, medtem ko mu je svak Alen pomagal priklopiti novo televizijo, drugič pa le nekaj dni zatem na nevrološki kliniki v Ljubljani. »Ena je bila močnejša od druge,« pripoveduje Roman, ki je sodeloval s skupino 4 Fun, v kateri je pela Karmen Stavec, ter bil član zasedbe Gimme 5, prepoznavne po pevki Deji Mušič – ta je že vrsto let poročena, živi in dela na Švedskem.



