FOTO: Fotografira že osem desetletij

Kljub častitljivi starosti, devetdeset let bo dopolnil novembra letos, je Milan Klemenčič eden najbolj angažiranih fotografov v Pomurju, ki je še vedno najraje za objektivom. Njegova posebnost so zračni posnetki Prekmurja in Prlekije, ki so na ogled tudi na priložnostni razstavi v Gornji Radgoni.



Fotografiral bana Natlačna



K temu, da fotografira že osem desetletij, je zagotovo prispevalo naključje, saj je kot kratkohlačnik na tomboli zadel – fotoaparat, ki je od desetega leta nepogrešljiv del njegovega življenja. Takrat je bil to eden glavnih, pravzaprav drugi dobitek na tomboli, takoj za dvokolesom. »Nad nagrado sem bil tako navdušen, da sem nemudoma stekel proti domu, po poti padel na makadamski cesti, a ker sem fotoaparat kot pomembno trofejo držal visoko nad glavo, ga nisem poškodoval. Prve inštrukcije iz fotografije mi je dajal takratni poklicni fotograf, gospod Bračko iz Radencev, prvo pomembnejšo fotografijo sem posnel ob odprtju novega mostu čez Muro pri Petanjcih, ki jo je s svojo prisotnostjo počastil takratni ban dr. Marko Natlačen, fotografijo pa je objavil dnevnik Jutro. Šestega aprila 1941 sem naredil posnetek ob okupaciji Jugoslavije, ko so nemške čete v samo polurnem boju zasedle Gornjo Radgono. Med vojno so nastali številni posnetki sošolk in sošolcev, najprej na meščanski šoli na današnjem gradu in pozneje, vse do jeseni leta 1944 na gospodarski šoli, ki sem jo obiskoval v avstrijski Radgoni,« se svoje mladosti spominja Milan Klemenčič, o kateremu bi lahko napisali celo knjigo.

Kronika bojev v Pomurju Fotografiral je med drugo svetovno ter med osamosvojitveno vojno. Takrat je nastalo več sto fotografij, ki predstavljajo dogajanje v Gornji Radgoni, zlasti ob nekdanjem mejnem prehodu, kjer so bili vojaki JLA, uničene objekte v mestu, še zlasti cerkev svetega Petra in marsikaj drugega. Njegove fotografije iz tistega časa, ki jih je predstavil na nekaj razstavah, so tudi nekakšna kronika dogajanja. Prizna, da je bilo med nastankom vojnih fotografij nevarno, tudi strah ga je bilo, toda če si želel kaj postoriti, si se moral izpostaviti. »Radgončani so zelo intenzivno sodelovali v dogajanjih konec junija in v začetku julija 1991. Hudo je, kar se je zgodilo, toda če se je že, potem je dobro, da je ostalo na fotografijah,« pravi.

Čeprav je daleč naokrog znan zaradi svojega konjička, fotografiranje nikoli ni bilo njegov osnovni poklic. Kot fotografski mojster je član številnih domačih in svetovnih press združenj. Naredil je na sto tisoče fotografij, dejansko z vseh celin, kot fotograf pa je sodeloval na številnih največjih slovenskih, jugoslovanskih in tudi svetovno znanih dogodkih, tako športnih kot političnih, gospodarskih, umetniških in kulturnih. Priznanj in nagrad je bilo tudi veliko tako doma kot v tujini.



Več kot 20 fotoaparatov



V njegovi delovni sobi je na tisoče filmskih negativov in fotografij pa tudi enkratna razstava več kot dvajset klasičnih fotografskih aparatov iz različnih obdobij. Najstarejši je iz leta 1944. Čeprav v zadnjih letih tudi sam uporablja digitalne aparate, je še vedno prepričan, da ni boljšega od klasike, ki ga nikoli ni izdala. Najstarejši in tudi posebno pomemben je nepozabni roleflex.



Milan Klemenčič se je rodil v Beltincih, največji del življenja pa je z družino prebil pod grajskim vrhom, na Čremošnikovi ulici v Gornji Radgoni. V zadnjem času se je z novo življenjsko sopotnico preselil nekoliko nižje, v Kajuhovo ulico. Že od mladosti ga je zanimala fotografija, ki pa jo je v času upokojitve nadgradil z dejavnostjo fotoreporterja. Na vseh večjih prireditvah v domači občini je bil desetletja uradni fotograf. Nepogrešljiv je na vsakoletnem Pomurskem sejmu in na večjih prireditvah v Pomurju. Izjemni so njegovi posnetki Pomurja iz zraka, ki jih posname iz helikopterja in z zmaja. S posebnim zadovoljstvom se spominja fotografiranja na Olimpijskih igrah v Sarajevu pa v Planici, Kranjski Gori, na Zlati lisici, neštetih konjskih in kasaških dirkah... Kljub letom pa Milan še zdaleč ne namerava aparata obesiti na klin.