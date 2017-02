FOTO: Fakiju odklenkalo pri pokopališču

LJUBLJANA – Le slabe tri mesece zatem, ko je izvedel, da bo moral zaradi ropa in velike tatvine za dve leti in osem mesecev v zapor (zaradi pritožbe, po naših podatkih glede višine kazni, sodba še ni pravnomočna), se je 32-letni Fahrudin Čaušević, nekdanji udeleženec resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek, kjer je imel vzdevek Faki, spet znašel na zatožni klopi. Tokrat zaradi greha, ki naj bi ga s še enim neznanim storilcem storil tik pred začetkom prej omenjenega sojenja, torej 9. novembra lani. Kazalci na uri so že odbili 20.15, ko naj bi dva storilca v bloku na naslovu Cesta Dolomitskega odreda 6 v Ljubljani v enem izmed stanovanj poskušala vzeti denar in vrednejše predmete. Ker velike sreče nista imela, sta stanovanje zapustila praznih rok, tako da je po prepričanju tožilstva ostalo pri poskusu kaznivega dejanja velike tatvine v sostorilstvu.



No, njun prihod v blok je precej spominjal na prave vlomilske podvige iz hollywoodskih filmov. Kot izhaja iz obtožnice, sta najprej odstranila železno mrežasto ograjo prezračevalnega jaška kletne garaže stanovanjskega bloka in tako skozi jašek vstopila v blok. Iz kleti sta se nato kot dve urni miški pretihotapila v peto nadstropje, se po lestvi povzpela skozi vzdrževalni jašek na streho bloka ter se po lestvi spustila do stanovanja v petem nadstropju.

