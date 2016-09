FOTO: Enajstletniku so dali morfij in ga odpisali

Človek brez otroštva in mladosti je z obilo optimizma in neskončnega upanja potem zajel življenje z največjo žlico. Foto Igor Mali

POLICA – Na levo nogo je nazadnje stopil daljnega leta 1955. Imel jih je komaj enajst. Oče Franc in sosedje so ga takrat na nosilih, narejenih iz kmečke lestve, v visokem snegu prenesli do ceste, od tam pa s sanmi do Sevnice in z vlakom v Ljubljano.

Ernest Jazbinšek je odtlej poosebitev neskončnega optimizma, volje in vztrajnosti. Iskanja izzivov in izhodov iz nešteto nečloveško bolečih in celo brezizhodnih položajev. Ko so ga že pokopali. Pa jih je vse po vrsti, čeprav le z eno nogo, uspešno prebrodil. Če je le hotel, tako kot tudi zadnjič, nekoč kraljevsko pogledovati s svoje lastne terase na Polici, tja v daljavo in obsijano dopoldne.

Skok s češnje

Podobno, sončno in prijetno, je bilo tisto nedeljo, 19. marca 1953.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«