FOTO: Ekoloških kmetij  je iz leta v leto manj

MARIBOR, ŠENTJOŠT, ŠENTVID – Tudi v novem letu politika ne bo naklonjena ekološkemu kmetovanju. Ko se je v EU začelo novo finančno obdobje programa razvoja podeželja 2014–2020, so se subvencije za hribovske pašnike in travnike močno znižale.



Pred desetletjem je bilo v silovitem vzponu. Takrat se je za preusmeritev v ekološko kmetovanje odločilo kar več slovenskih kmetij. Od leta 2010 in vse do konca plačilnega obdobja so ekološki kmetje za travinje, se pravi za pašo in košnjo travnikov, prejemali zglednih 450 evrov na hektar. Šlo je za konkretno vzpodbudo za košnjo in ohranitev hribovskih travnikov in vseh pašnikov z večjim naklonom. Zato se je po besedah Jožeta Rantaše, koordinatorja eko pridelave z inštituta za kontrolo in certifikacijo Kon-Cert v Mariboru, zanimanje za eko kmetovanje močno povečalo. Eko kmetije so bile v medijih stalnica, Slovenija pa je več kot očitno želela nadoknaditi manko v deležu ekoloških kmetij. Na Danskem po eko načelih denimo kmetuje že 20 odstotkov kmetij, v Avstriji pa 13.



Toda ko se je omenjeno finančno obdobje kmetijske politike EU izteklo, je zanimanje upadlo in število ekoloških kmetij se v nasprotju s pričakovanji nekaterih ne zvišuje, ampak bolj kot ne stagnira.

