FOTO: Džamijo v Ljubljani so odkrili. Ste videli, kakšna je danes?

LJUBLJANA – Gradnja džamije v slovenski prestolnici vse bolj napreduje. Pred dobrim mesecem in pol smo poročali, da so jo zakrili, po novem pa je ostala brez ogrinjala. Pri tem je bistveno spremembo opaziti v ogrodju, v njegovi barvi. To ni več rjavo-rdeče, temveč je popolnoma belo.

Ponekod si je že mogoče predstavljati končni videz džamije, a do dejanskega končanja bo preteklo še nekaj časa. Mufti Nedžad Grabus je pred nedavnim ob obisku gradbišča napovedal, da bi lahko center odprli jeseni 2017.