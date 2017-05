FOTO: Dvojni trojčki na kupu

MURSKA SOBOTA – Ko sta Stanko in Bernardka Serec iz Satahovcev, oče in mati 32-letne Mihaele in 27-letnega Mateja, ob vikendu in ribniku blizu vasi pripravila manjše družinsko srečanje, na katero sta povabila tudi nekaj prijateljev, se je zgodilo nekaj ne prav pogostega – med petnajstimi prisotnimi so bili tudi dvojni trojčki. Mlajši, in sicer 26-mesečni Zala, Jure in Rok, so Bernardkini in Stankovi vnuki, starejši, 24-letni Ines, Lara in Sandi, pa so otroci družinskih prijateljev. Medtem ko je družba uživala v naravnem okolju, ob dobri hrani in pijači, ter se zabavala, smo izvedeli nekaj zanimivosti, povezanih z obema trojkama.

Manjši trojčki so se seveda predstavili s pomočjo očeta Aleša in mame Mihaele Macarol, ki živijo v Mariboru, a so redni gostje dedka in babice, ter strica v Satahovcih, dober streljaj od Murske Sobote. Univerzitetna diplomirana matematičarka Mihaela je med študijem v Mariboru pred enajstimi leti spoznala Mariborčana Aleša, voznika tovornjaka. Ljubezen se je vnela in Prekmurka in Štajerec sta se pred petimi leti poročila ter začela razmišljati o povečanju družine. Najbrž ne s trojčki, a se je zgodilo. Brez vseh zapletov in s carskim rezom je Mihaela 9. februarja 2015 v ljubljanski porodnišnici rodila trojčke. Otroci so zdravi in se uspešno razvijajo in odraščajo. V družini Serec so že imeli trojčke, saj je babica po mamini strani nekoč rodila tri deklice, ki pa so žal umrle zaradi zlatenice. Pri Macarolovih jih doslej ni bilo, ima pa Aleš dve teti po očetovi strani, ki sta dvojčici in sta se pred kratkim srečali z abrahamom.

Druga trojka se je predstavila sama, a tudi pod nadzorom mame in očeta, Tatjane in Marjana Flegarja. Tudi njuni trojčki so se rodili v Ljubljani, 7. januarja 1993, zdaj pa si že počasi urejajo življenje na svojem. Lara je balerina v Operi Ljubljana, v prestolnici sta tudi Ines, ki študira farmacijo, ter Sandi, ki študira informatiko. Na vse tri so starši izjemno ponosni, kot tudi trojčki spoštujejo in imajo radi mamo in atija. In ni lepšega kot preživeti dan na družinskih in prijateljskih srečanjih.