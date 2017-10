FOTO: Dvojčka potrebujeta pomoč, v avtu prostor le za enega

DRAMLJE – Pred enim mesecem smo pisali o dvojčkih Denisu in Klavdiji Veronik iz Dramelj, ki imata že od rojstva cerebralno paralizo. Denis ima še težjo obliko kot njegova sestra dvojčica, ki je v otroških letih še hodila ob podpori, zdaj pa se je stanje tudi njej tako poslabšalo, da brez vozička ne more nikamor. Mamici Milki Klavž in atiju Gustiju Veroniku, ki sta se njunega rojstva neizmerno veselila, se je svet obrnil na glavo, ko sta se oba rodila prezgodaj. A se je družina, ki živi na kmetiji Gustijevih staršev, tudi s tem sprijaznila.



Občudujem zlasti Denisa, ki se je kljub svoji bolezni sam zelo zavzel, da bi družina nekako zbrala denar.

Živijo skromno, kar lahko, si pridelajo doma, a včasih obveznosti prerastejo njihove zmožnosti, sploh ker je oče, ki je edini domov prinašal plačo, lani izgubil delo. Zato družina večjih finančnih bremen, kot je denimo nakup večjega avtomobila, kot ga imajo zdaj, ne zmore. Njihov deset let star fiat doblo je namreč premajhen, da bi zmogli vanj spraviti dva invalidska vozička hkrati, zato si želijo večjega, da bi se kot družina še lahko skupaj odpravili po nujnih opravkih in tudi na kakšen izlet. Zdaj mora eden od dvojčkov, kadar ima drugi kakšen pregled pri zdravniku, ostati doma.

Njihova zgodba je ganila tudi našo bralko Melito Bevc iz Šentjurja, ki zelo rada poje in slovi kot izvrstna solistka. »Veselje do petja mi je bilo položeno v zibelko, saj je moj stari oče zelo lepo pel in sem od njega podedovala glas, s katerim ljudem prinašam v srca toplino in ljubezen,« nam zaupa Bevčeva, ki ob branju zgodbe o družini Veronik ni dolgo razmišljala, kako bi jim lahko priskočili na pomoč.



»Nedavno smo pripravili dobrodelni koncert v Šmarju, zato sem se odločila, da bi ga tudi v župnijski cerkvi v Dramljah. In sicer to nedeljo, 8. oktobra, ob 16. uri,« še pove Bevčeva. Vstopnine ne bo, bodo pa zbirali prostovoljne prispevke ter jih nato podarili družini Veronik. Poleg Bevčeve bodo nastopili pevka Urša Ketiš, skupina Kvarta in kvartet Pušeljc. V slednjem pojeta tudi Melitina sinova David in Sebastijan, Kvarta pa je mlada glasbena skupina, ki obstaja šele pol leta, v njej pa poleg Sebastijana pojejo Nastja, Nejc, Sabina in Marija. Kot nam je še povedala Bevčeva, so dogodek poimenovali Pesmi za večnost, saj gre za nabor pesmi, ki človeka spremljajo od zibelke do groba. »Meni pa je v največje veselje, če lahko komu s pesmijo polepšam dan,« pravi sogovornica.

Doslej se je na posebnem računu, ki smo ga objavili tudi v Slovenskih novicah, za družino Veronik zbralo okoli šest tisoč evrov, nam je povedala sekretarka občinske Zveze prijateljev mladine Šentjur Albina Karmuzel. »Občudujem zlasti Denisa, ki se je kljub svoji bolezni sam zelo zavzel, da bi družina nekako zbrala denar za nujno potreben avto. Če jim bo to uspelo, bo to zanj velika zmaga,« pravi Karmuzelova. In dodala, da se zdaj donacije zbirajo tudi prek SMS-sporočil.