FOTO: Dve leti položnice 0 evrov, zdaj jih terjajo 800

LJUBLJANA – Če je Telekom kljub dobljeni tožbi odstopil od izvršbe, ki jo je sprožil zoper Ivana Muhviča iz Ljubljane, ki je zavračal plačilo nekaj manj kot sto evrov, ker je predčasno odstopil od pogodbe in presedlal k drugemu operaterju, pa se Telemach ne da. In to kljub temu, da je krivda za nastali dolg – nekaj manj kot 800 evrov – na njihovi strani.

In za kaj gre? Tina Podobnik je po svoji babici podedovala stanovanje v Ljubljani in leta 2015 s Telemachom sklenila naročniško razmerje za paket Trojček MIX S. Kar dve leti (2014 in 2015) je dobivala položnice, na katerih je pisalo nič evrov. Kot vsi običajni smrtniki je bila takih položnic vesela. Le kdo jih ne bi bil?

»Potem sem nekega dne ugotovila, da so mi izklopili televizijo. Ko sem poizvedovala na Telemachu, so mi povedali, da sem dolžna za dve leti, ker so mi pomotoma dali stoodstotni popust v neskončnost. Ker je napaka njihova, so mi rekli, naj plačam polovico. Ampak zakaj bi jaz plačevala za nekaj, kar ni moja napaka?« se sprašuje Podobnikova.

»Ko mi resnično niso znali zagotoviti sogovornika in sem na dom prejela položnico v višini 400 evrov, sem po mejlu na naslov Daniela Štiha septembra lani poslala dopis, v katerem sem plačilo zavrnila. Za njihove napake jaz ne bom ne odgovarjala ne plačevala,« je odločena.

