FOTO: Dovolj jim je, da na cesti vlada zakon močnejšega

VODICE – Kamniška cesta, ki poteka sredi Vodic, je bila v četrtkovem popoldnevu znova polna vozil z registrskimi oznakami iz vse Slovenije, ki so stala v vrsti in čakala, medtem ko so Vodičani prehajali prek prehodov za pešče. Vodiška civilna iniciativa za gradnjo obvoznice je znova in na isti način kot aprila opozorila na svojo stisko – po vaški cesti se vijejo kolone vozil vsako jutro in popoldne, vsako šesto vozilo je tovornjak, večina slednjih je namenjena v lokalno industrijsko cono Komenda. Krajani po desetih letih prošenj za obvoznico to zdaj zahtevajo.

