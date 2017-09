FOTO: Divjanje narave vzelo tri življenja

ŽELEZNIKI – Pred natančno desetimi leti je Slovenijo zajelo močno deževje in voda je marsikje pokazala uničujočo moč. Najhuje je bilo v Železnikih, kjer je divjanje narave vzelo tri življenja. Deroča voda je izbrisala cestne odseke, prožili so se zemeljski plazovi, pod vodo so bila pritličja 300 hiš. Zalilo je tovarne, zdravstveni dom. Ni jih bilo malo, ki so ostali brez vsega. Domačini, ki sem jih tik po silovitem divjanju narave srečala v Železnikih, so imeli v očeh strah in nemoč.



Že prvi dan kot tudi vse naslednje so bili na terenu gasilci. Zato smo se skupaj s tremi prostovoljnimi gasilci iz vasi Zali Log, ki je dobrih pet kilometrov oddaljena od Železnikov, vrnili v deset let oddaljeno preteklost. Ujma je na ulice Zalega Loga prinesla ogromno kamenja, voda in blato sta pustila sledi v pritličjih večine hiš, po domovih so še mesece brneli sušilniki, ki so se trudili iz sten pregnati tja zažrto vlago.

