FOTO: Devet vagonov naših bralcev na šunko in gibanico

Bralke in bralci Slovenskih novic ste tudi tokrat pokazali vso pripadnost svojemu najljubšemu časopisu! Na naše skromno povabilo na sobotni kulinarični izlet z vlakom v Prekmurje ste se že v nekaj urah odzvali v takšnem številu, da so morali na Slovenskih železnicah nemudoma podvojiti število sedežev. V soboto ob sedmih zjutraj, ko je bil vlak proti Murski Soboti že pripravljen za odhod, smo od pristojnih izvedeli, da bi zlahka zapolnili vsaj še enkrat toliko vagonov! Bilo jih je devet. Na pot se je potem podalo 500 potnikov: tolikšnega števila na Slovenskih železnicah ne pomnijo!

»Sin Leon je v Slovenskih novicah opazil oglas za ta izlet, žena Joži je vse skupaj ekspresno zorganizirala in zdaj smo tu.

Že na ljubljanski železniški postaji je potnike pričakal pisan pozvačin, ki ga je poosebljal Franc Jerebic, odet tako, kot je bil že v davnih časih, ko je svate po Prekmurju vabil na poroko. To pot jih je vabil na osmi festival prekmurske gibanice in šunke.



Po 40 letih spet na vlak

Ko so na zadnji postaji v Ljutomeru na vlak stopili še tisti zadnji potniki, smo ugotovili, da se je v kompoziciji, ki jo je upravljal strojevodja Matjaž Predalič, gnetla dejansko vsa Slovenija. Iz vseh koncev in krajev naše domovine ste prišli! Na njem je lahko vsak prelistal še povsem svež izvod Slovenskih novic ter se za tisto prvo rajžo nasitil z ocvirkovo pogačo, ki jo je dobil iz rok dame, ki je kraljevala v pristni prekmurski narodni noši. Lepo je bilo opazovati toliko vedrih obrazov, ki so razdirali to in ono, po kupejih sklepali nova poznanstva, nemalo je bilo tudi teh, ki jih je življenjska usoda spravila daleč proč iz njihovega rodnega Prekmurja, ter takšnih, ki so na vlak ponovno stopili šele po dolgih štiridesetih letih!



Naš dolgoletni naročnik Ludvik je razlagal: »Po rodu sem sicer iz Šulincev, a sem pred davnimi leti začel voziti kamion za gradbena podjetja, tedaj spoznal bodočo ženo ter postal Vrhničan.« Mimo je pristopil tudi uglajeni sprevodnik Dejan in skupaj sta lahko ugotovila, da je Ludvik vozil tolčenec iz kamnoloma nad Verdom, s katerim so uredili in nasuli nič koliko železniških prog po Sloveniji. Med pogovorom sta se morala za hip umakniti Alenu Lebarju, harmonikarju iz Beltincev, ki je potnike navduševal z ljudskimi melodijami. »Daj mi, Micka, pejneze nazaj, ka jes iden v drujgi kupleraj!« je glasno pritegnil potnik Štefan ter v smeh spravil tudi tisto, ki ji je pozvačin tik pred tem hudomušno navrgel: »Če bi bila leto starejša, ga ne bi dobila!« Poljubčka, namreč!



To je v smeh spravilo tudi razigrane Žnidaršičeve iz Cerknice. »Sin Leon je v Slovenskih novicah opazil oglas za ta izlet, žena Joži je vse skupaj ekspresno zorganizirala in zdaj smo tu,« je hitel prešerno razlagati dobrovoljni Marjan. Niti on ni mogel verjeti svojim očem, smo opazili, ko je na vlaku uzrl v legendo slovenske košarke Iva Daneua, medtem ko je ta zadovoljno kramljal v prijetni družbi.



Šunke in gibanice

V Pragerskem nas je Jožica Prah iz Slovenskih železnic v nekem trenutku podučila: »Od tu do Murske Sobote je povsem obnovljena in elektrificirana proga, zaradi česar so postali prevozi cenejši in neprimerno bolj ekološki!« Ko je vlak dospel do končne postaje, je nismo več videli. Tudi Prahova se je izgubila v široki reki potnikov, ki je v čudovitem vremenu pljusknila proti murskosoboškemu gradu, prizorišču kulinaričnih užitkov, festivalu prekmurske gibanice, šunke, bučnega olja, langaša s česnovim prelivom, dodol, svinjskih jetrc, bograča, dobrega vinca in ciganske muzike. Če ne prej, je tedaj dokončno zadišalo po Prekmurju.



Organizator dogodka in predsednik društva za zaščito prekmurskih dobrot je Janko Kodila. »Navdušeni smo, da nam je s Slovenskimi novicami in Slovenskimi železnicami uspelo privabiti toliko gostov, ki lahko tukaj okušajo naše dobrote,« je pripovedoval. »Pred 15 leti smo zaščitili prekmursko gibanico in našo šunko. Vse odtlej se prekmurski proizvajalci kulinarično povezujemo.« Kot priznani proizvajalec prekmurske šunke nam je še zaupal: »Prekmurska šunka je bila že skoraj pozabljena, celo v Prekmurju, a nam je medtem že uspelo, da jo tudi drugod priznavajo kot vrhunski kulinarični izdelek!«



To je sušeno in soljeno svinjsko meso. Če je pršut stegno s kostmi, je prekmurska – brez kosti. »To pa zato, ker so si naši kmetje iz stegna naredili še kos za tunko in kos za veliko noč.« Pa še to: »Če so pršuti bolj lahki in sladki, ima naša šunka nekoliko več karakterja. Tudi zaradi začimb,« je dejal, »ki se naposled pomešajo z mesnim sokom!«

Gibanica in šunka sta bili v trenutku razgrabljeni. V nedeljo zjutraj so ju imeli marsikje še za zajtrk. Po Prekmurju je resnično – povsod dišalo!



Tanja Pintarič iz gostilne Rajh nas je zatem popeljala po promenadi gibanic. Ustvarilo jih je 32 različnih certificiranih mojstric mojstrov. »Nekdaj so to jed stregli samo ob večjih praznikih, ko je bila sezona maka in orehov. Gibanica je bila prisotna vselej ob porokah ali rojstvih otrok. Prekmurci smo res ponosni, da imamo to bogato in še kako edinstveno sladico, sestavljeno iz osmih plasti, točno določenih sestavin, spodaj krhkega testa, vmes pa slojev vlečenega. Ti sloji gredo venomer takole,« je opomnila. »Najprej mak, potem skuta, orehi in jabolka, v istem zaporedju vse skupaj še enkrat ponovimo. Na vsako plast sestavin pride plast vlečenega testa, pri orehih dodamo še olje, pri ostalih sestavinah pa smetano, da postane sladica, po dobri uri pečenja, še toliko bolj sočna.«



