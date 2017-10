FOTO: Deset tisoč lučk ožarilo potopljeno vas

ŠOŠTANJ – V spomin na potopljeno vas Družmirje so ljudje z obeh strani jezera, ki je nastalo po odkopu milijonov in milijonov ton premoga, da so ga sežigali v termoagregatih elektrarne Šoštanj, začeli prižigati luči. Združeni ljudje dobre volje, Valentin Heindl - Petelinček z ženo, Šola zdravja – skupina Šoštanj z Ljubico Donko ter ekipa Zavoda za kulturo Šoštanj s kulturnikom, lutkarjem Kajetanom Čopom, ter nekateri marljivi člani Turistično-olepševalnega društva Šoštanj so letos spet prižigali lučke in jih polagali na gladino Šoštanjskega, bolje rečeno Družmirskega jezera. Deset tisoč in osemdeset lučk v jajčnih lupinicah je oživilo praznik luči, ki bo domačine spominjal na pripoved, vzeto kdove od kod.

Morda utegne kdo ugibati, da je Šoštanj dobil bajeslovno ime Tresimirjevo po tresenju, ki je po raziskavah seizmološke službe ter različnih meritvah jamskih geologov premogovnika v Šaleški dolini še nedavno prihajalo iz več sto metrov globokih rovov. Vendar gre za povsem drugo legendo, ki jo simbolično upodablja tudi Pust Šoštanjski, saj je že davno vzel za prvi lik poleg Koša tudi Tresimirje. Šoštanj je namreč mesto svetlobe, ker tam izdelujejo energijo, ki vsej deželi daje luč. Ko delavni ljudje Lepega kamna (Schönsteina) praznujejo, je v dolini praznik luči. Zanje in za vse, ki dobro, svetlo mislijo in kdaj pa kdaj pomislijo tudi na davno zgodovino, ki jo tod obujajo kot legendo o nekdanjih ljudeh, ki so iskali sveti kraj na zemlji, da bi preživeli. Kulturnik in pesnik Peter Radoja, sin te doline, je o nekem davnem času zapisal zgodbo, ki je na moč povezana s simboliko mesta svetlobe, Šoštanjem ob reki Paki.

Tisoče luči naj plava na ogledalu jezera. V opomin, kako moramo ravnati z dolino Tresimirjevo, dolino Družmirsko.

Iz dežel nekoč daljne Azije se je naselilo starodavno ljudstvo kneza Tresimirja. Menda so prišli izza gorovja Ural, morda še od dalj. Prehodili so silna hribovita pobočja, nepregledne ravnice, široke reke in temačne gozdove. Iskali so svoj prostor pod soncem. Tak, ki bi jim dajal zavetje pred plenilskimi narodi. Z rodovitno zemljo, v katero bi kmet zasadil motiko, da bi črna prst dajala pšenici in rži rast. Iskali so prostor pod soncem, kjer bi rokodelci izdelovali lesena orodja, kovali železo in gradili svoja domovanja. Iskali so prostor, v katerem bi njihove žene skrbele za nov rod in novo nasledstvo ljudstva Tresimirjevega. Radoja je zapisal dalje: »Tukaj, prav tu so našli ta prostor. Tukaj, med tem hribovjem smrekovim. Tu, kjer je že nekoč bilo jezero. Tukaj, kjer je iz pradreves zraslo pravo bogastvo. Črno zlato. Prekrito z rodovitno zemljo, ki jo je ljudstvo Tresimirjevo s pridom uporabljalo. Prav tu, v Tresimirjevem, je preživelo to pradavno ljudstvo zdaj že zgodovinsko slavnega kneza Tresimirja. Ponosno, miroljubno in napredno. Za sabo so zapustili dragoceno izročilo. Za bodoče rodove in za luč, ki naj nam sveti. Za tisoče luči. In tisoče luči naj danes plava na ogledalu jezera. V opomin, kako moramo ravnati z dolino Tresimirjevo, dolino Družmirsko. Preudarno, odgovorno, kot nam jo je zapustil knez Tresimir. Za nas, za bodoče rodove, za deželo slovensko.«

Ker je spodkopano zemljo zalila voda in je skoraj stoletje tod bruhal pepel iz izplenjenega lignita, je dolina postala bolna in potopljena, ljudje so se morali umikati v druge, saj zanje ni bilo več rodovitnih polj in vse manj je bilo zelenih smrek. V opomin zdaj vsako leto zaplava tisoče in tisoče luči po jezeru nad potopljeno vasico Družmirje. V spomin na nekdanje potomce kneza, ki je zapustil ljudem ob Paki kreposten pečat, Tresimir! Naj bo mir.