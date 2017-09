FOTO: Dementni starčki so brezplačna delovna sila

Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski na Izlakah je ustanova, v katero prihajajo oskrbovanci ne le iz Zasavja, ampak tudi od drugod. Po pripovedovanju sina ene od stanovalk pa naj bi se za tamkajšnjimi stenami dogajale marsikatere nepravilnosti in grdobije, a se ne svojci ne stanovalci ne upajo izpostavljati. Očitki in pritožbe Mirana Kneza v zvezi z domom, kjer biva njegova dementna mama, so številni. Tako so se prerekali zaradi neustrezne hrane, nezadostnega preoblačenja oskrbovancev, ostankov iztrebkov v koših za smeti, na balkonih in hodnikih, nočnega zahajanja dementnih oseb na balkon brez nadzora, tujega zoba v maminih ustih, ki svojih nima, maščevanja in znašanja osebja nad oskrbovanci zaradi pritožb svojcev in podobnega.



»Moti me sistemsko zavajanje državljanov, zakaj ni dovolj negovalnega osebja. Omejitev naj bi bila zaposlovanje v javnem sektorju. To ne more biti res. Oskrbovanci sami plačajo negovalno osebje, zato ta omejitev ne velja. Osnovno financiranje doma za starejše občane so oskrbnina in sredstva, ki jih dobijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če ima dom sklenjeno pogodbo oziroma koncesijo. Na mesec dobijo od 400 do 440 evrov na oskrbovanca. To pomeni, da denar za negovalno osebje je,« pove uvodoma.



