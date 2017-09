FOTO: Deložiranka Zlatka Olah oproščena

KOPER – Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Kopru je 55-letno Zlatko Olah oprostilo kazenske odgovornosti v zvezi z ogrožanjem varnosti. Gre za obtožbeni predlog, v katerem ji je ODT zunanjega oddelka Piran očitalo ogrožanje varnosti ob deložaciji 18. maja lani, ko je zagrozila, da bo aktivirala plinsko jeklenko in razstrelila stanovanje na Liminjanski cesti 83 v Luciji, iz katerega so jo deložirali skupaj z vnukinjo in vnučkom, ki danes štejeta šest in 10 let, ter hčerko, 37-letno Dono Olah. Oprostilno sodbo sta v zadevi prejela tudi Zlatkina sestra, ob deložaciji navzoča 47-letna Magdalena Olah, in družinski prijatelj, 83-letni Tihomir Stepanov.

