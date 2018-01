FOTO: Delova osebnost leta 2017 je Kozma Ahačič

LJUBLJANA – Uredništvo časnika Delo je že osemindvajsetič razglasilo Delovo osebnost leta. Bralci Dela so med desetimi nominiranci izglasovali jezikoslovca dr. Kozmo Ahačiča, pobudnika in urednika jezikovnega portala Fran, vodjo priprave Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja in avtorja novih šolskih slovnic za osnovnošolce in srednješolce Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat. Štirideset let po Toporišičevi slovnici se je našel junak, ki je z novima slovnicama prekinil tradicijo ene same zveličane slovnice za vse, iz učenja slovenščine pa naredil prijazen, živ in ustvarjalen proces. Zgradba maternega jezika tako ni več nerazumljeni sovražnik, ampak zaveznik na poti vznemirljivega raziskovanja.

O končni izbiri osebnosti leta so z glasovanjem po spletu odločali bralci Dela. Med desetimi nominiranci, ki so najbolj zaznamovali preteklo leto, so izbrali Kozmo Ahačiča. Po mnenju Delovega uredništva so to ljudje s srcem, ljudje, ki smo jim lahko hvaležni in jim brez sramu lahko rečemo tudi junaki leta 2017.

Nominirani so bili še Miha Blažič N'toko, Goran Dragić, Andreja Gomboc, Petra Greiner, Bernarda Kropf, Boris A. Novak, Marko Pokorn, Jože Šerbec in Ilka Štuhec.

Današnja prireditev se je v ljubljanski Narodni galeriji začela ob 19.30, vodenje in pogovor z nagrajencem pa so zaupali Petri Kovič, urednici petkove Delove priloge Svet kapitala.



Delove osebnosti zadnjih pet let 2016: Milan Jakopovič

2015: Jure Poglajen

2014: Gasilska zveza Slovenije

2013: Anita Ogulin

2012: Ana Lukner

Nagrajenec se je na nagrado odzval z besedami: »Mene je danes dobesedno šokiralo, da sem kot preprost slovenist premagal velikega Zmaja. Če bi mi pred letom kdo rekel, da je lahko slovnica za mlade tako odmevno delo, bi se mu prizanesljivo nasmehnil, zato me še toliko bolj veseli, da postaja tudi delo nas, jezikoslovcev, vedno bolj prepoznavno v širšem okolju. Ker je bila eden od povodov za nominacijo tudi moja vloga pri portalu Fran, so za priznanje zaslužni tudi vsi moji sodelavci na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU. Sicer pa sem se znašel v odlični družbi. Otrokoma bom končno lahko rekel, da sem premagal velikega zmaja.«