FOTO: Dajz iz risanke Avtomobili res živi!

MOZIRJE – Chevroleta apachea, model 31, letnik 1959, je iz sončne Kalifornije pripeljal in ga povsem prenovil 38-letni Andrej Peciga, velik oboževalec ameriških avtomobilov. »Zakaj so mi všeč? Zaradi vsega, velikosti, močnih motorjev, tudi zaradi porabe, ha, ha,« se nasmehne dvakratni državni prvak v off-roadu. »Z džipi smo se takrat, pred kakšnimi petnajstimi leti, gonili, kjer se je dalo. Jaz z wranglerjem.«



Potem se je zaljubil v starodobnike in med njimi prav posebno v chevroleta apachea: »Iskal sem ga načrtno in ga leta 2008 tudi našel na nekem ameriškem spletnem oglasniku. Pofotografirali so mi ga, zagotovili, da je vozen, in za 4000 dolarjev je bil moj. Še dva tisočaka pa sem plačal, da so ga iz okolice Los Angelesa prek Rotterdama dostavili v Mozirje.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«