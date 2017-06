FOTO: CSD jo je dal v rejo, ostala brez prstkov

MARIBOR – Videti je, kot da smo po koroških deklici in dečkih dobili tudi mariborske bratca in sestrico. V štajerski prestolnici se je namreč po zelo hudi nesreči s kosilnico začel odvijati boj za skrbništvo nad triletno punčko in njenima osem in devet let starima bratcema. Otroke so pred dvema letoma odvzeli mami Serdji in Danijelu Halitiju in jih nastanili v rejniško družino v okolici Maribora.



A prav tam, kjer naj bi država v imenu koristi otrok zagotovila njihovo varnost in boljšo skrb, se je predzadnji ponedeljek v maju zgodila huda nesreča s kosilnico, v kateri je triletna deklica izgubila dva prstka na nogici. Popolnoma šokirana in prestrašena mama, ki je za nesrečo izvedela šele tretji dan po dogodku, se je v obupu obrnila na nas, saj ne od mariborskega CSD ne od rejniške družine ne dobi pravih odgovorov. Še huje, njena hčerkica ji je ob prvem obisku v mariborski bolnišnici nesrečo opisala z besedami: »On je šel name s kosilnico.«

