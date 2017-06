FOTO: Črpali so s 130 let staro črpalko

Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje na Gorenjskem je uspešno izvedlo jubilejni, že 30. Barletov memorial, tekmovanje v spomin na slovenskega utemeljitelja in organizatorja prostovoljnega gasilstva ter pomembnega Cerkljana Frana Barleta. Hkrati so zaznamovali tudi 125 let delovanja PGD Cerklje.



Letošnjega memoriala se je udeležilo 92 ekip iz 23 gasilskih društev iz Gorenjske in Hrovatinov. »S tradicionalnim Barletovim memorialom ohranjamo spomin na starosto slovenskega gasilstva, ki se je leta 1864 rodil v Cerkljah. Tekmovanje ni povsem standardno gasilsko, ima nekaj posebnosti, zato gasilci še toliko raje pridejo,« je povedal predsednik PGD Cerklje Marjan Luskovec. Slovesnosti so se udeležili cerkljanski župan Franc Čebulj, Vili Tomat, takratni podpredsednik Gasilske zveze Slovenije in pobudnik, da so v Cerkljah začeli organizacijo Barletovega memoriala, ter Ivan Basej, predsednik gasilskega društva Cerklje, ki je prvič organiziralo Barletov memorial, in danes častni član PGD Cerklje. Gasilci so se pomerili v štirih kategorijah. Pokazati so morali spretnost, hitrost in znanje, podiranje tarče, metanje vrvi in cevi, izdelavo dvojne reševalne zanke in črpanje vode v tarčo, in sicer z več kot 130 let staro ročno batno črpalko, ki jo organizatorjem vsako leto posodi PGD Zgornji Brnik.



Najbolj prestižni pokal občine Cerklje za zmagovalca v seštevku vseh kategorij so tudi letos prejeli gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje iz rok cerkljanskega župana. Drugi so bili gasilci Hotemaž, tretji pa gasilci Zgornjega Brnika. Največ znanja, moči in spretnosti je pri članih pokazala ekipa PGD Hotemaže 1, druga je bila ekipa Cerklje 3 in tretja Zgornji Brnik 2, pri članicah je zmagala ekipa Prebačevo-Hrastje pred Voklom in Zgornjim Brnikom 1. V kategoriji mladina do 11 let Cerklje, pred Hotemažami in Voklom. Mladina od 12 do 15 let se je pomerila v prenosu vode in zbijanju tarče, zmagala je ekipa Velesovo, pred ekipo Prebačevo-Hrastje in Cerkljami. V tekmovanju za največ načrpane vode je slavila ekipa PGD Hotemaže 1 in osvojila dragocen pokal.



Janez Kuhar Pokal občine Cerklje je prejelo PGD Cerklje. (Fotografije: Janez Kuhar) Najbolj prestižen pokal občine Cerklje je podelil župan Franc Čebulj. Letošnjega memoriala se je udeležilo 92 ekip iz 23 gasilskih društev iz Gorenjske in Hrovatinov. Med članicami so med 15 ekipami slavile gasilke PGD Prebačevo-Hrastje, pred Voklom in Zgornjim Brnikom. Med člani so bili najboljši gasilci Hotemaž.