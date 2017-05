FOTO: Cisterna brez zavor končno na odpad

MOZIRJE –»Ko so leta 1824 na avstro-ogrskem dvoru izdali dekret, da je se treba v trgih organizirano lotiti zaščite pred požari, takratni mozirski trški sodnik ni odlašal. Za vsako gospodinjstvo je glede na njihovo zmožnost določil, kolikšen znesek naj prispeva, da bodo lahko kupili dve ročni črpalki za gašenje z vodo. Dobrih 60 let pozneje, leta 1887, pa je med prebivalstvom zaživela ideja o društveni organiziranosti požarne obrambe in tako danes praznujemo 130. obletnico te pomembne odločitve naših prednikov,« je predsednik PGD Mozirje Roman Čretnik ml. nagovoril zbrano množico gasilcev iz vse Zgornje Savinjske doline ter goste, zbrane pred gasilskim hramom v Mozirju. »Dve leti smo bili bitko s časom in za denar, saj smo imeli v gasilski garaži parkirano nepopravljivo poškodovano staro cisterno brez zavor, potrebe po cisterni pa so se večale iz leta v leto,« je povedal Čretnik. Po slovesnih nagovorih in čestitkah so namenu slovesno predali novo gasilsko cisterno scania P 360, AC 24/60 za prevoz kar 6000 litrov vode, vredno 240.000 evrov.

