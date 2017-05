FOTO: Cirkus zaradi cirkusa Medrano

ŠKOFJA LOKA – To pomlad po Sloveniji potuje italijanski cirkus Medrano. Ker v njem nastopajo tudi konji in psi, so na Štajerskem, kjer je gostoval v minulih tednih, pripravili proteste. Nov protest se v nedeljo obeta na Gorenjskem, kajti na začetku tega tedna je cirkus pripotoval na območje nekdanje škofjeloške vojašnice. Pobudniki protestov so prepričani, da cirkusanti za živali ne skrbijo dobro, v cirkusu Medrano pa takšne navedbe zanikajo.

»Ljubitelji živali, pravite? Tudi jaz in mi vsi, ki delamo v cirkusu, smo ljubitelji živali. Vemo, kako ravnati z njimi, saj se že sedem generacij naše družine ukvarja s cirkusom. Poznamo živali in znamo ravnati z njimi. Prav tako vemo, da nam slovenska zakonodaja ne dovoli nastopov prostoživečih živalskih vrst, kot so sloni, levi in tako dalje, zato v našem cirkusu nastopa 21 konjev in psi. Zanje lepo skrbimo, kar potrdi tudi veterinar, ki nas obišče v vsakem mestu,« je zatrdil vodja cirkusa Braian Casartelli.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«