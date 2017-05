FOTO: Chuck Norris snema v Sloveniji

LJUBLJANA – Po gorskem zdravniku je Slovenijo obiskal še bombastičnejši gost dejansko epskih razsežnosti. Na Brnik je priletel v sredo popoldne. Nekateri so menili, da je priletel celo brez letala. Sprva je vladalo prepričanje, da so tedaj videli njegovega dvojnika, potem pa se je izkazalo, da je bil to tisti pravi Chuck Norris!



Menda ni nikogar, ki ga ne bi poznal. Če že ne njegovega dela in lika, pa vsaj neštetih hudomušnih pripomb, ki kujejo v nebo to zvezdo borilnih veščin (poleg karateja obvlada še tekvondo in džiudžicu, sam pa je razvil še novo borilno veščino, imenovano chun kuk do, kombinacijo vseh tradicionalnih veščin, ki jih obvlada) in slavnega igralca predvsem v akcijskih serijah, le kdo še ni slišal za teksaškega moža postave, skoraj nadnaravno in nepremagljivo bitje. Saj res, se je ta človek sploh kdaj rodil? Ko se je namreč rodil, je bil prav doktor tisti, ki je zajokal. Nauk te zgodbe je bil: »Nikoli ne klofutaj Chucka Norrisa, ampak res nikoli!«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«