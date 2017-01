FOTO: Cestne kamere razkrivajo kaos zaradi vetra

POSTOJNA – Čeprav najhujše napovedujejo za jutri , močan veter probleme v prometu povzroča že danes .

Promet je zaradi snežnih nanosov močno oviran na primorski avtocesti med Uncem in Razdrtim.

Na primorski avtocesti okvarjen tovornjak ovira promet na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane, občasno nastane krajši zastoj.

Na pomurski avtocesti je med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču promet oviran.

Na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica zaradi burje pred cestninsko postajo Bazara izločajo tovorna vozila in avtobuse proti Razdrtemu.

Zastoj tovornih vozil občasno nastane na primorski avtocesti pred cestninsko postajo Dane proti Fernetičem.

Burja:

Prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami in avtobuse, 3. stopnja:

– na hitri cesti Nova Gorica–Razdrto med Selom in cestninsko postajo Nanos;

– na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina.

Prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, 1. stopnja:

– na regionalni cesti Ajdovščina–Selo–Ajševica–Vogrsko.

V Vipavski dolini ter med Postojno in Divačo danes vozniki lahko pričakujejo težave v prometu zaradi burje, nanosov snega in zmanjšane vidljivosti.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike:

– na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje zaradi zimskih razmer na Hrvaškem;

– na regionalni cesti Col–Črni Vrh–Godovič.

Prelaz Vršič je zaprt zaradi zasneženega cestišča.

Zaradi nizkih temperatur so lahko posamezne ceste poledenele, ponekod na regionalnih in lokalnih cestah je na vozišču zmrznjen sneg, previdnost ne bo odveč. Voznike pozivajo, naj svoja vozila očistijo, preden se odpravijo na pot, vozijo previdno in s primerno varnostno razdaljo.