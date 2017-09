FOTO: Cerarju na darilu pustili listke s cenami

Ste se kdaj vprašali, kaj si podarjajo politiki? Pobrskali smo po seznamu daril, ki jih je prejel predsednik vlade Miro Cerar, in treba je priznati, da gre za zanimivo branje. Ki razkriva marsikaj tudi o odnosih med državami. Seznam daril, ki so jih prejeli funkcionarji in državni organi, je objavljen na spletni aplikaciji protikorupcijske komisije. Vsi organi ter organizacije, ki so dolžni voditi sezname daril, kopije teh za preteklo leto posredujejo komisiji do 31. marca tekočega leta. Zato letošnjih Cerarjevih daril še ne zajema.

Med zanimivejšimi je darilo, ki ga je na sestanek k predsedniku vlade maja lani prinesel namestnik direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA David Cohen –​ namizna ura. Njeno vrednost so nestrokovno ocenili na 60 evrov, ali so jo tudi varnostno preverili, pa ne poročajo, kakor tudi ne, ali jo ima premier kar v pisarni.

Z vidika vsak dan bolj napetih odnosov med državama je zanimivo tudi darilo hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović ob lanskem uradnem obisku. Predsedniku vlade je podarila okrasni krožnik. Njegovo vrednost so ocenili na 60 evrov.

