FOTO: Če niste potrpežljivi, raje ostanite doma

Ljubelj - Bistrica (Tržič), pred predorom in prehodom Ljubelj, pogled proti Tržiču. Foto: Promet.si

LJUBLJANA –Zadnji avgustovski vikend je obarvan prometno. Gneče na slovenskih cestah se ne končajo. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji po poročanju prometno-informacijskega centra še vedno kolona dolga 9 kilometrov. Predor občasno zapirajo. Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočajo že izvoz Jesenice - vzhod ali Lesce.



Pazljivo proti Obali

Daljši zastoj je tudi na primorski avtoc1esti v smeri Kopra od viadukta Verd do Unca. Gost promet z zastoji je na regionalni cesti Šmarje – Dragonja in proti predoru Ljubelj.

Po zadnjih podatkih so daljše čakalne dobe na Gruškovju, Jelšanah, Starodu, Dragonji ter Sečovljah. Na teh je potrebno čakati tudi do ure in 15 minut. Zatorej še vedno velja: velika mera potrpežljivosti , če se odpravite na ceste.



