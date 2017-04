FOTO: Če ne bo prodal, ga bodo razlastili

DOB PRI DOMŽALAH – Težko je biti kmet te dni. Mladi raje, kot da bi ostajali na domačijah, iščejo lažje in bolj donosne službe, tisti, ki vztrajajo na kmečki zemlji in v potu svojega obraza služijo vsakdanji kruh, pa se morajo spopadati z vsemogočimi predpisi in ovirami. Tudi pri Stanku Habjanu s stare in velike kmetije pr'Marinšku na Dobu je tako. Zelo je navezan na zemljo, a zdaj mu grozi, da jo bo moral nekaj ali prodati občini ali pa ga bodo razlastili. Počuti so popolnoma nemočnega v boju z občino, od katere je 7. novembra prek odvetnika dobil suhoparno sporočilo, da mu ponujajo odkup njegovega dela zemlje, če se ne bo strinjal, pa »se bo v javno korist začel postopek za razlastitev«. V priloženemu cenilnem poročilu so mu tudi sporočili, da znaša vrednost njegovega dela zemlje 348 evrov.

