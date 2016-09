FOTO: Boris Cavazza v Piranu spil pol litra vode s fekalijami

Bilo je zelo kruto. V piranskem mandraču je bil nekakšen splav, in preden so me z njega vrgli v vodo, sem moral spiti kake pol litra morske vode. Kanalizacija v mestu še ni bila urejena in morje je bilo tam polno fekalij. Tako sem malo pozneje že tekel v internat, ki je bil na srečo blizu. Kakšna driska, vse je špricalo naokoli. Še dobro, da nismo fasali hujše epidemije,« je v petek zvečer obujal spomine na svoj pomorski krst daljnega leta 1956 Boris Cavazza. Tako kot na primer pevec Lado Leskovar, nekdanja poslanca Rudolf Moge in Gašpar Gašpar Mišič, predsednik uprave Splošne plovbe Egon Bandelj, jadralec Dušan Puh, priznana ladjedelca Franco Kossutta in Jordan Zahar, številni ugledni pravniki, univerzitetni profesorji ter seveda kapitani velikih tankerjev in trgovskih ladij na svetu je tudi on v mladosti obiskoval našo srednjo pomorsko šolo.



Ta je kot Slovenska pomorska in trgovska akademija začela delovati leta 1947 v Žusterni pri Kopru. Leta 1948 se je preselila v Piran, od 1962., ko se je močno povečal vpis, pa v nov objekt v Portorož. Ima 70-letno tradicijo in po njeni zaslugi po svetu pluje kakih 2000 pri njih izšolanih pomorščakov. Kljub temu da je po mnenju Primorcev slovensko pomorstvo v zadnjih letih na najnižji točki, je za šolo med mladimi presenetljivo veliko zanimanja. Kot je povedal Borut Butinar, ravnatelj Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, so na smereh plovni tehnik in elektrotehnik letos sprejeli 65 novih dijakov in napolnili vsa razpoložljiva mesta, za prihodnje leto pa načrtujejo še odprtje smeri za ladijskega strojnega tehnika.



Na začetku vsakega šolskega pripravijo tradicionalni Neptunov krst novega rodu bodočih pomorcev. Je simboličen začetek njihove življenjske poti pomorščakov in zaprisega zvestobe rimskemu bogu vseh oceanov Neptunu. To je najstarejša neprekinjena prireditev na Obali, najstarejša neprekinjena šolska prireditev v državi, opazna piranska turistična atrakcija, predvsem pa ostaja naša pomembna pomorska etnografska prireditev. Včasih je bil krst bolj strog in krut, saj je danes marsikaj neprijetnega prvošolcem prizaneseno.



Letošnji Neptunov krst je trajal kar tri dni, tako da je Piran s to turistično atrakcijo živel v gusarskem razpoloženju kot še nikoli. Pokazal je, da ni samo šolski dogodek, ampak dogodek domačinov, gostincev in turističnih delavcev. Šola ga je izpeljala s pomočjo Turističnega združenja Portorož, Občine Piran, Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, Hotela Piran, Caffe Teatra, Avditorija Portorož, Društva ljubiteljev starih bark, Mediadoma Pyrhani in še koga.



Gusarski jedilniki



Že v petek so se v mestu pojavili gusarji, na visokem drogu na Tartinijevem trgu in še kje so zaplapolale velike črne gusarske zastave in županu Petru Bossmanu ni preostalo drugega, kot da je Neptunu za tri dni predal oblast. »V nedeljo pa mi je nikar ne pozabite vrniti, saj je v ponedeljek nov delovni dan in prepričan sem, da greste raje na zanimiva predavanja kot v mojo službo,« se je pošalil. Ta dan so v portoroškem Monfortu odprli razstavo o zgodovini pomorskega krsta, ki so jo pripravili Rok Sorta, Uroš Hribar in Vinko Oblak.



V soboto je bila na Tartinijevem trgu tržnica društva meščanov mesta Piran, odvijal se je zabavni program z animacijo za otroke, dobrodelni maraton, nastopili so Čuki. Osrednji dogodek je bil seveda obred krsta.



»Žvižgaj! Glej v tla! Stoj! Sedi! Vleci vrv! Hitreje!« in še kakšen glasen ukaz so poslušno ter brez omahovanja izpolnjevali novinci, med katerimi so bila štiri dekleta. Oblečeni so bili v vreče iz žaklovine in so sklonjenih glav igrali vlogo ponižnih sužnjev. V povorki so po Piranu na ramah vlekli dogo debelo ladijsko vrv, vmes so jih polivali z morsko vodo. Na nosilih so spoštljivo prenašali vladarja vseh oceanov Neptuna, poveljevali pa so jim, jih polivali in jih nadzorovali gusarji ter vojaki z meči in helebardami. Vse je s prestola nadziral bog Neptun.



Povorko je usmerjal kapetan dolge plovbe in predavatelj na šoli Rok Sorta, ki je že vrsto let gonilna sila tega velikega piranskega dogodka. Za povorko in okoli nje je bilo opaziti kak zaskrbljen obraz mam, ki pa so si oddahnile, ko so zelenci prisegli zvestobo bogu vseh oceanov in so jih na koncu spektakularno pometali v morje.



V nedeljo se je pred hotelom Piran nadaljevalo s plavalnim maratonom Plavalnega kluba Biser Piran in vse tri dni so se obiskovalci mesta lahko preizkusili v gusarskih igrah, si dali narisati gusarsko tetovažo ali naredil gusarski selfie. Neptun je zganili celo nekatere lastnike gostinskih lokalov, saj so ponujali gusarske menije, malice, sladoled in koktajle.