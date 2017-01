FOTO: Bomo res arbitraže veseli mi in Hrvati?

LJUBLJANA, ZAGREB – Kako se že glasi znan slovenski pregovor? Vnaprejšnja lastna hvala, cena mala. Drži, tudi tako bi lahko odgovorili vsem tistim, ki nam v zadnjih dnevih spet mečejo pesek v oči in nam povsem usklajeni s spin doktorji naših oblastnikov hitijo dopovedovati (ki bi nas, točno, radi preventivno prepričali), da bo končni epilog haaškega arbitražnega postopka o tem, kje in kako bo v prihodnje potekala slovensko-hrvaška meja, prav gotovo ugodnejši za nas in precej manj za naše jugovzhodne sosede. Zakaj že? Na tokratnih novih cesarjevih oblačilih (že spet neobstoječih in zato tudi nepojmljivo prosojnih, kajpak) so tokrat nadvse všečno, vendar tudi pravljičarsko izvezli, da se Slovenci menda lahko že vnaprej veselimo arbitražnega epiloga.

